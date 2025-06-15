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12:56, 15 июня 2025

Гражданин Грузии задержан силовиками в Абхазии

Задержание на границе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop.

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Сотрудники Службы безопасности задержали в Абхазии гражданина Грузии.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают силовики в Абхазии и Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 16 февраля стало известно, что двое мужчин задержаны около грузинского села Дирби.

Народный защитник Грузии 7 июня обнародовал доклад о ситуации на территории Абхазии и Южной Осетии. По данным омбудсмена, за 2024 год на линии разграничения были задержаны 70 человек, из них 36 - на границе с Южной Осетией, 34 - на границе с Абхазией, в том числе две женщины и двое несовершеннолетних. Как правило, задержанным вменяется незаконный переход государственной границы. К концу 2024 года в заключении в Абхазии и Южной Осетии находилось минимум 14 человек, которые, по данным офиса омбудсмена, сообщают о жестоких условиях содержания.

Силовики в Абхазии задержали гражданина Грузии, сообщает на своем сайте грузинский телеканал "Пирвели". "На мужчину надели наручники сотрудники так называемой Службы безопасности. Причина неизвестна", - говорится в публикации.

Служба госбезопасности и МВД Абхазии, по состоянию на 12.55 мск, не сообщили на своих сайтах о задержании гражданина Грузии.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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