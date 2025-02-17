Двое граждан Грузии задержаны в Южной Осетии

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Силовики задержали двух граждан Грузии около линии разграничения с Южной Осетией в районе села Дирби.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Два гражданина Грузии задержаны на линии соприкосновения с Южной Осетией.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, двое мужчин задержаны около села Дирби Карельского муниципалитета, пишет 16 февраля "Грузия-онлайн".

СГБ активировала "горячую линию", оперируемую миссией наблюдателей ЕС, информация о задержании доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий, задействованы все механизмы для освобождения граждан Грузии, сообщает "Интерпрессньюс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 февраля суд в Цхинвале приговорил двух граждан Грузии Серго Мерабашвили и Ясона Генгиури к двум с половиной годам лишения свободы, признав виновными в незаконном пересечении границы.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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