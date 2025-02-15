Два гражданина Грузии осуждены в Южной Осетии

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Суд в Цхинвале приговорил граждан Грузии Серго Мерабашвили и Ясона Генгиури к двум с половиной годам лишения свободы, признав виновными в незаконном пересечении границы.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября 2024 года Служба госбезопасности Грузии сообщила, что два гражданина Грузии задержаны в Южной Осетии на линии разграничения неподалеку от села Меджврисхеви. В начале октября суд отправил Серго Мерабашвили и Ясона Генгиури под арест.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Суд в Цхинвале приговор к двум с половиной годам тюрьмы двух граждан Грузии, которые признаны виновными в нарушении границы, пишет 14 февраля "Грузия-онлайн" со ссылкой на заместителя директора аналитического департамента Службы безопасности Грузии Ираклия Антадзе, который сообщил об этом на заседании в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ).

По словам Антадзе, речь идет о жителях Горийского муниципалитета Серго Мерабашвили и Ясоне Генгиури, который были задержаны в сентябре прошлого года. По данным властей Южной Осетии, задержанные пытались повредить баннер, обозначающий границу.

Антадзе также сообщил, что в заключении в Южной Осетии находятся шесть граждан Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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