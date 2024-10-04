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12:23, 4 октября 2024

Арестованы задержанные в Южной Осетии двое граждан Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Южной Осетии отправил под арест на два месяца граждан Грузии Серго Мерабашвили и Ясона Генгиури, подозреваемых в нарушении границы.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября Служба госбезопасности Грузии собщила, что два гражданина Грузии задержаны в Южной Осетии на линии разграничения неподалеку от села Меджврисхеви.

Задержанные 16 сентября около села Меджврисхеви жители Горийского муниципалитета Серго Мерабашвили и Ясон Генгиури подозреваются в том, что пытались повредить баннер на линии разграничения с Южной Осетией.

Им инкриминируется «незаконное пересечение государственной границы по предварительному сговору», 3 октября суд в Цхинвали (югоосетинское название – Цхинвал. – Прим. "Кавказского узла") отправил этих граждан Грузии под арест на два месяца, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

«В их отношении возбуждено уголовное дело… Им грозит до пяти лет лишения», - приводит издание слова главы югоосетинской делегации в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егора Кочиева.

Напомним, жителей Грузии регулярно задерживают силовики в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, в конце августа были задержаны двое граждан Грузии около села Ахалубина. 14 сентября властям Грузии были переданы задержанные ранее Лаша Хетерели и Уча Джохадзе.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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