Прокуратура Грузии сообщила об уголовном деле против Гахарии

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Установка грузинского поста близ села Чорчана на линии разделения с Южной Осетией обернулась уголовным преследованием оппозиционного политика Георгия Гахарии, возглавлявшего тогда МВД Грузии. Ему вменяют попытку саботажа и мобилизации финансов на подрыв конституционного строя и нацбезопасности.

Прокуратура Грузии официально подтвердила, что начала уголовное дело в связи с действиями бывшего главы МВД и бывшего премьера страны Георгия Гахария.

Расследование ведется по статьям, касающимся саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, помощи в враждебной деятельности организации, подчиненной иностранному влиянию, а также мобилизации финансов на подрыв конституционного строя и национальной безопасности, сообщило "Интерпрессньюс"

"Расследование изучает, среди прочего, действия бывшего министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария вдоль линии оккупации близ села Чорчана 24 августа 2019 года", — говорится в заявлении прокуратуры от 14 июня

Речь идет о блокпосте, установленном МВД Грузии в Чорчане в августе 2019 года. Село находится у административной границы с Южной Осетией. Министерство объяснило свои действия необходимостью усилить контроль на фоне продолжающейся установки ограждений и знаков так называемой границы цхинвальскими формированиями и российскими пограничниками. В Цхинвале интерпретировали это как провокацию, потребовав ликвидировать пост,

Правящая «Грузинская мечта» обвиняла тогда Гахарию в попытке спровоцировать эскалацию и широкомасштабную войну с Россией «широкомасштабной войне» с Россией. Проправительственные СМИ поддерживали этот нарратив, сообщает "Новости Грузия".

Сам Гахария, ставший оппозиционным политиком, на слушаниях в парламентской комиссии заявил, что речь шла о защите около 1800 гектаров леса, и что «все все знали» о ситуации на местах.

В рамках дела в прокуратуру на опрос вызвали Вахтанга Гомелаури, который в тот период возглавлял Службу госбезопасности.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Георгий Гахария возглавляет оппозиционную партию "За Грузию", на парламентских выборах она получила 12 мандатов. Партия "За Грузию" не примет участия в работе парламента до тех пор, пока не будут удовлетворены главные требования протестующих – проведение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста, пояснила "Кавказскому узлу" представитель партии, депутат парламента прошлого созыва Теона Акубардия.

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