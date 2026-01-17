Четыре бойца со Ставрополья убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четверо военнослужащих из Александровского округа объявлены убитыми в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 900 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 16 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 896 бойцов со Ставрополья.

16 января в администрации Александровского округа Ставропольского края были переданы награды близким военнослужащих, убитых в военной операции, сообщил в своем телеграм-канале глава округа.

В публикации названы убитыми четыре бойца: Дмитрий Быстров, Андрей Сорокин, Алексей Дроботов и Павел Недзвецкий. Подробностей биографии и гибели бойцов чиновник не привел.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 900 бойцов со Ставрополья.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Александровского округа стало известно 26 декабря 2025 года. Роман Головинов убит в военной операции, сообщил в тот день глава округа.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.