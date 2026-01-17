Восемь беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили четыре беспилотника в Ростовской области и столько же в Астраханской. Еще 48 дронов сбиты над Черным и Азовским морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью была отражена воздушная атака в двух районах - Шолоховском и Кашарском, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он не уточнил, с применением беспилотников или других средств велась воздушная атака.

С 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотников, в том числе четыре в Ростовской области и четыре в Астраханской области, отчиталось в своем телеграм-канале Минобороны.

По данным ведомства, еще 47 дронов сбиты над акваторией Черного моря и один - над акваторией Азовского моря. Остальные уничтожены в Белгородской, Курской областях и в Крыму.

Юрий Слюсарь, по состоянию на 09.07 мск, не опубликовал в своем телеграм-канале новую информацию о последствиях атаки. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин к этому времени не сообщил в своем телеграм-канале о ночной атаке дронов.

Напомним, 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и четыре, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.