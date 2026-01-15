Прокуроры по делу Галстаняна потребовали ограничить выступления обвиняемых

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинители по делу "Священной борьбы" ходатайствовали о том, чтобы в ходе судебного разбирательства судья лишал слова тех, кто говорит об обстоятельствах, не имеющих отношения к уголовному делу. Для обвиняемых это возможность опровергнуть ложные обвинения, заявили подсудимые.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 8 января защита потребовала персонализировать обвинения, предъявленные участникам движения "Священная борьба" по делу о захвате власти, суд поддержал эту позицию. Архиепископ Баграт Галстанян указал на отсутствие в деле экспертиз и назвал обвинение бездоказательным. В ноябре 2025 года суд в Ереване продлил еще на три месяца срок ареста архиепископа Баграта Галстаняна, обвиняемого по делу о подготовке захвата государственной власти. 25 июня 2025 года силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти.

Сегодня на очередном судебном заседании по делу архиепископа Баграта Галстаняна прокуратура ходатайствовала перед судьёй о прерывании выступлений оппозиционеров в случае, если на заседаниях они будут высказываться по обстоятельствам, не относящимся к делу, сообщает издание Armenia Today.

Лидер "Священной борьбы", архиепископ Баграт Галстанян, прокомментировал решение суда принять заявление об ограничении выступлений фигурантов дела. Он заявил, что считает недопустимым называть его преступником и террористом, подчеркнув, что на протяжении 30 лет служил Церкви и своему народу. По словам Галстаняна, если терпение участников процесса ещё не исчерпано, то никто не вправе указывать суду, как ему действовать, тем более с учётом профессионального опыта судей.

Депутат оппозиционной фракции "Армения" Артур Саркисян заявил в суде, что участники процесса используют свои выступления исключительно для защиты собственного достоинства и отстаивания себя от необоснованных обвинений. Он подчеркнул, что лишать подсудимых возможности реагировать на недостоверные заявления представителей следственных органов - недопустимо.



"Если председатель Следственного комитета солгал, мне что - не говорить, что он солгал? Потом скажут, что это не относится к делу, и отключат микрофон. Конечно, не относится, но человек солгал. Уважаемые обвинители, если вы хотите, чтобы этого не происходило, подайте ходатайство в Следственный комитет, чтобы они не говорили что попало", - заявил депутат.



Лидер оппозиционного движения "Камк" Ваагн Чахалян заявил в суде, что участникам дела уже незаконно ограничили право на свободное передвижение, а теперь фактически пытаются лишить и права на свободу слова. По его словам, зал судебных заседаний остаётся единственным местом, где он может выражать свою позицию, при этом требования ограничить выступления не имеют правовых оснований.

"И без того наше право на свободу передвижения незаконно ограничено, вы практически лишили нас права на свободу слова, единственное место, где я могу более или менее сказать то, что хочу, это зал суда. А теперь вы требуете лишить нас права на свободу слова и здесь. Мы не террористы, мы освободители и борцы за свободу. Мы полностью и без остатка преданы идее освобождения Армении. Рано или поздно, с Божьей милостью и помощью, мы решим стоящую перед нами задачу. Мы не только восстановим справедливость, но и освободим нашу Родину", - заявил он.

"Нам удалось показать общественности, что это дело изначально было сфабриковано, этот процесс - фарс, это вопиющий пример политического преследования. Сегодня архиепископ Баграт лишен свободы, потому что должна была состояться эта кампания против церкви, а он, благодаря своему авторитету, безусловно, стал бы сдерживающим фактором, ему удалось бы определенно изменить ситуацию. Вот почему его лишили свободы", - приводит News.Am слова адвоката Галстаняна Сергея Арутюняна.



Следующее заседание состоится 22 января, уточняет издание.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

Также, суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. Защита намерена обжаловать приговор, в суде продолжает рассматриваться дело против Баграта Галстаняна. Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян арестованы по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях.