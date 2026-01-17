Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Еремин из Еланского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1626 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1625 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 33-летний Александр Еремин из Еланского района, сообщило 16 января издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

Военнослужащий погиб еще в декабре 2024 года "при выполнении боевого задания", однако о его смерти стало известно только сейчас, говорится в публикации.

Ранее о смерти бойца из Еланского района стало известно в ноябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 41-летний Алексей Дорошенко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1626 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

После того как Путин объявил о "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года, в Волгоградской области и других регионах юга России, были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Губернатор признал, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным Путиным. Однако заявление главы региона не повлияло на режим мобилизации в Волгограде.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.