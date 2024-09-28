Суд согласился допросить свидетелей защиты по делу Ягублу

28 сентября 2024, 01:54

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Бакинский суд по тяжким преступлениям частично удовлетворил просьбу защиты о допросе дополнительных свидетелей по делу Тофига Ягублу, согласившись вызвать в суд четырех человек, рассказал адвокат. Суд согласился на вызов свидетелей, чтобы создать видимость объективного правосудия, уверена дочь политика.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение дела Тофига Ягублу. На заседании подсудимый отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу в суде отверг обвинение в мошенничестве, указав на многочисленные противоречия в материалах дела. Версия следствия не согласуется с показаниями свидетелей, подтвердил политик Али Керимли. В ходе судебного следствия по делу оппозиционера Тофига Ягублу обнаружились многочисленные несостыковки, обвинение не располагает доказательствами его вины, считает защита. Преследование оппозиционера было спланировано, за несколько месяцев до обвинения Ягублу пытались "подарить" крупную сумму, заявила его дочь.

Член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был задержан 14 декабря 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", рассказал адвокат Агиль Лаидж.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 27 сентября был продолжен процесс по делу Ягублу. "Председательствующий судья Эльнур Нагиев сообщил, что поскольку обвиняемые, потерпевший и свидетели уже допрошены, то можно перейти к исследованию документов. Однако сторона защиты выступила против. Мы представили судье список из шести дополнительных свидетелей и ходатайствовали об их допросе. Показания этих свидетелей были важны для опровержения версии следствия по различным эпизодам», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ягублу Немат Керимли.

По его словам, суд частично удовлетворил ходатайство и принял решение о вызове только четырех свидетелей – супруги Ягублу Майи Ягублу, активиста Кенана Зейналова, члена Национального совета демократических сил Видади Миркамала и члена Азербайджанского движения демократии и благоденствие (поскольку партия под таким названием не были зарегистрирована, она вернулась под свое первоначальное название - прим. "Кавказского узла") Гусейна Мелика.

"Гусейн Мелик вместе с Тофигом Ягублу ходил на судебные процессы по делу ученого Губада Ибадоглу. Мелик может подтвердить, что другой обвиняемый, Эльнур Вагифоглу впервые пришел знакомиться с Ягублу во время суда над Ибадоглу, а не знает его с начала нулевых годов, как он утверждает. Майя Ягублу расскажет суду, как полиция во время обыска подложила деньги в дом политика. Видади Миркамал и Кенан Зейналов подтвердят, что в момент, когда Ягублу, как утверждает следствие, получил деньги от Вагифоглу для «получения шенгенской визы» признанному потерпевшим Эльшану Гусейнову в поселке Забрат-1, на самом деле мой подзащитный находился в 23 километрах оттуда в поселке Пиршаги", - рассказал Керимли.

По его словам, судья назначил следующее заседание на 18 октября.

Дочь политика Нигяр Хази считает, что суд согласился на вызов свидетелей, чтобы создать видимость объективного правосудия.

"Если бы суд был бы справедлив, то он вообще не должен был рассматривать это дело, шитое белыми нитками. Кстати, адвокат другого обвиняемого, Вагифоглу сегодня ходатайствовал о снятии с него обвинений по статьям о мошенничестве с нанесением значительного (статья 178.2 УК Азербайджана) и крупного ущерба (статья 178.3) и изготовлении и использовании фальшивых документов (статья 320 ) и переквалифицировать обвинение на мягкую статью 178.1 (мошенничество). Это фактически является подготовкой основы для вынесения Вагифоглу мягкого наказания. Якобы из 25 тысяч евро и 10 тысяч манатов (около 5880 долларов США), переданных Ягублу, тот передал Вагифоглу 3 тысячи манатов (около 1765 долларов США). Санкции статьи 178.1 предусматривают альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы", - рассказала Хази.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил, что 27 сентября состоялось заседания над Ягублу.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев, также как и адвокат и близкие Вагифоглу.

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