Защита Ягублу назвала несостоятельной версию обвинения

13 сентября 2024, 21:00

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В ходе судебного следствия по делу оппозиционера Тофига Ягублу обнаружились многочисленные несостыковки, обвинение не располагает доказательствами его вины, считает защита. Преследование оппозиционера было спланировано, за несколько месяцев до обвинения Ягублу пытались "подарить" крупную сумму, заявила его дочь.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение дела Тофига Ягублу. На заседании подсудимый отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу в суде отверг обвинение в мошенничестве, указав на многочисленные противоречия в материалах дела. Версия следствия не согласуется с показаниями свидетелей, подтвердил политик Али Керимли.

Член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был задержан 14 декабря 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", рассказал адвокат Агиль Лаидж.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 13 сентября был продолжен процесс над оппозиционным политиком Ягублу. "На заседании были заслушаны показания самого Тофига Ягублу. Он вновь заявил, что все обвинения против него надуманы, никаких виз он никому не обещал и тем более денег за это денег не получал. Ягублу сказал, что дело сфабриковано по политическим мотивам”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Немат Керимли.

По его словам, гособвинитель спросил Ягублу помогал ли кому-нибудь вообще в получении визы, "просто так, безвозмездно".

“Тофиг Ягублу сказал, что к нему однажды обращался с просьбой помочь в получении визы сын одного арестованного оппозиционера. Ягублу отказал ему, потому что не имел такой возможности. Тофиг Ягублу отметил, что если бы, мог «делать визы», то сделал бы в первую очередь это для своего сына", - продолжил адвокат.

Заранее был составлен план для создания почвы для ареста Ягублу

Важным моментом заседания Керимли назвал ходатайство защиты относительно мобильного телефона потерпевшего Эльшана Гусейнова.

“Мы обратили внимание суда на то, что номер телефона указанный в материалах следствия принадлежит не Эльшану Гусейнову. Владелец этого номера находится под арестом и те, кто фальсифицировали дело использовали его номер для якобы переписок и звонков между потерпевшим Эльшаном Гусейновым и другим обвиняемым Эльнуром Мамедовым (Вагифоглу). Мы установили настоящий номер телефона Эльшана Гусейнова, которым он в реальности пользовался. Мы ходатайствовали перед судом запросить биллинг номера Гусейнова у оператора сотовой связи. Эта информация позволит доказать, что на самом деле Гусейнов не общался с Мамедовым (Вагифоглу). Это делал кто-то другой. То есть заранее был составлен план для создания почвы для ареста Ягублу. К сожалению, суд оставил ходатайство нерассмотренным”, - рассказал адвокат.

По его словам, на процессе завершились прения сторон. Судья объявил, что на следующем заседании, которое состоится 27 сентября начнется исследование документов.

Адвокат отметил, что несмотря на решение судьи на предыдущем заседании удалить сына и зятя Ягублу до конца процесса, 13 сентября, спустя некоторое время после начала разбирательства, он позволил вернуться им зал.

Адвокат считает, что в ходе судебного процесса версия обвинения развалилась. "В показаниях следствию потерпевший Эльшан Гусейнов заявил, что он передал Тофигу Ягублу для получения визы ксерокопии удостоверения личности и загранпаспорта. Он утверждал, что вообще никогда не был за рубежом. Но мы представили документальные свидетельства того, что Гусейнов совершал поездку в Израиль. Его супруга на процессе также подтвердила это. С другой стороны у Азербайджана с Израилем визовый режим. Значит, Гусейнов получал визу в Израиль и был информирован, что визы наклеивается в сам паспорт, а не на какую-то копию. Кроме того, для получения визы надо лично посетить посольство. Эльшан Гусейнов не мог не знать всего этого. Он - человек с высшим образованием, более того, юрист, работал в статистическом госучреждении”, - продолжил адвокат.

Судебное следствие выявило и нестыковки в показаниях другого обвиняемого Эльнура Мамедова (Вагифоглу). "В своих показаниях суду другой обвиняемый Эльнур Мамедов (Вагифоглу) сообщил, что якобы 8 декабря 2023 года между 17:13 - 17:20 в поселке Забрат-1 он встретился с Тофигом Ягублу и передал ему 25 тысяч евро и 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов США. Мы подали ходатайство суду запросить у операторов сотовой связи антенные данные мобильных телефонов в указанный день и время Ягублу и Мамедова. Суд удовлетворил ходатайство и направил запрос оператором сотовой связи Nar и Bakcell. Ответы от операторов показали, что Ягублу в указанное в деле время находился не Забрате-1, а поселке Пиршаги, расположенном примерно в 23 километрах. Одного этого факта, подтверждающего ложность показаний против Ягублу, достаточно, чтобы прекратить против него дело по оправдательным основаниям”, - отметил адвокат.

Кроме того, по его словам, в деле есть два "документа", выданные для обоснования преследования “потерпевшего” в Азербайджане - "повестка из прокуратуры" и справка от азербайджанской политэмигрантской организации AND в Европе. "Однако почерковедческая экспертиза дала заключения, что стоящие под ними подписи не принадлежат Ягублу, то есть не им “подделаны”. То есть Ягублу от имени прокуратуры не выдавал поддельный документ. С другой стороны, Ягублу не мог подделать такой документ только основе удостоверения личности (внутреннего паспорта) потерпевшего Гусейнова, с которым они даже, по признанию следствия, лично не виделись (деньги, по версии следствия, передавались через другого обвиняемого). Ибо удостоверение личности у Гусейнова нового поколения с чипом и на нем адрес владельца документа не указан", - далее отметил адвокат.

Также утверждается, что Ягублу создал фальшивый документ от политэмигрантской организации AND о преследовании Гусейнова в Азербайджане, которую, по версии следствия, подписал ее руководитель Ганимат Захид, являющийся "сообщником" политика. "Если они были "соучастниками сделки", то какой смысл был готовить фальшивый документ, если за рубежом сам Захид мог выдать такой документ", - сказал адвокат.

Дочь политика Нигяр Хази считает, что и другой обвиняемый и потерпевший находятся в сотрудничестве с полицией. "У нас есть все основания полагать, что Эльшан Гусейнов находится в сотрудничестве с правоохранительными органами. Мы получили через приложение Getcontact обозначение пользователями сотовой связи номера мобильного телефона Гусейнова. И некоторые его сохранили в контактах под никами "Эльшан решала (вопросов) с полицией", "Эльшан свидетель в Хазарской полиции", "Эльшан суд", "Эльшан юрист", - отметила Хази, поделившись скриншотом из приложения Getcontact на своей странице в Facebook*.

При этом, она обратила внимание на то, что другой обвиняемый Мамедов (Вагифоглу) был ранее судим за мошенничество. "Никакой он не "правозащитник", как он выдавал себя. Он был ранее судим за мошенничество, СМИ писали о том, что он являлся агентом бывшего министерства национальной безопасности. То есть, его личность вызывает большие вопросы и судить моего отца на основе показаний этого человека абсурдно. Тем более, что эти показания не подтверждаются доказательствами", - сказала Хази.

Она отметила, что за три месяца до ареста Ягублу к нему подходил человек и говорил, что некие люди за его "принципиальную политическую позицию", хотят встретится с ним и ему подарить денежную сумму. "Причем предлагалась сумма в 60 тысяч манатов (около 36 тысяч долларов). Конечно, отец отказался. Потом этот человек сказал, что понимает, что за отцом может быть слежка и потому предложил перевести деньги на его банковскую карту. Получив отказ, далее он предлагал перевести деньги на карту кого-нибудь из родственников отца. Когда этот план провалился, они затеяли "дело с визой". В обоих случаях речь идет примерно об одинаковой сумме – около 60 тысяч манатов. Это не спроста. Эта та сумма, которую можно квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере. Эти нюансы также подтверждают фальсификацию дела против отца", - сказала Хази.

Потерпевший Гусейнов и адвокат Мамедова (Вагифоглу) оказались недоступны для комментариев. С начала следствия и судебного процесса они не давали комментариев в СМИ. Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о проведении заседания по делу Ягублу.

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