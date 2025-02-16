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23:06, 16 февраля 2025

Восемь военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стали известны имена еще восьми военных из Дагестана, убитых в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1253 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Адам Назаралиев из Хивского района стал 1245-м дагестанским военным, убитым на Украине.

10 февраля в гимназии №5 посёлка Новый Сулак Кизилюртовского района состоялось открытие 17 «Парт героев», три из них были посвящены ветеранам Афганистана - выпускникам этой школы, еще 13 - участникам СВО из Дагестана, сообщается в телеграм-канале школы №5.

Среди увековеченных имен - убитые жители Дагестана Эседулла Абачев, Энвер Набиев, Руслан Курбанов, Шамиль Магомедов, Темирлан Абуталимов, Залибек Умаев, Фархад Чаримович и Муслим Муслимов, отмечается на странице "ВКонтакте" Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1253 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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