Ограниченность информации о состоянии пляжей Туапсе и Анапы вызывает вопросы у местных жителей и активистов

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Спустя полтора года после разлива мазута в Черном море данные о состоянии пляжей в Анапе по-прежнему непрозрачны. Аналогичная ситуация и в Туапсе, после серии атак на территорию морпорта и загрязнения берега нефтепродуктами, указали экологи и активисты. Власти заинтересованы в росте турпотока и ограничивают информацию, уверены местные жители.

Как писал "Кавказский узел", на пляжах "Приморский" и диком пляже между Небугом и поселком Тюменский есть капли нефтепродуктов на камнях, пляжи Лермонтово, Агоя, Джубги и Шепси чистые, указал эколог, который проехал береговую линию Туапсинского округа. При этом он отметил малое число туристов на пляжах. Жители Туапсе обратили внимание на загрязнение побережья нефтепродуктами в районе поселка пансионата "Южный" и потребовали от властей провести очистку пляжей. Также они сообщили, что с пляжа "Весна" до сих пор не вывезены мешки с собранным мазутом.

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Было анонсировано открытие 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. 9 июня глава округа уточнил, что в Туапсе этим летом примут отдыхающих 66 пляжей, в том числе 15 общего пользования.

Полной картины о состоянии пляжей в Туапсе нет

Эколог Игорь Шкрадюк заявил корреспонденту "Кавказского узла", что оценка состояния побережья ограничена территориально и временно. «Ни волонтеры, ни жители не могут физически обследовать всю береговую линию. Поэтому любые выводы всегда частичные. Для большинства людей купание допустимо, но риски сохраняются для тех, кто чувствителен к нефтепродуктам», — отметил он.

Шкрадюк также подчеркнул, что в условиях отсутствия непрерывного мониторинга любые сообщения о «чистой» или «загрязненной» акватории являются приблизительными.

Где-то могут быть остатки старого мазута, но говорить о масштабном загрязнении всего побережья нельзя

Волонтер Жанна Рыбак, участвующая в работах на побережье, заявила, что даже при активной уборке нельзя говорить о полной ясности ситуации.

«Заявление о загрязнениях в конкретных местах можно делать, только если всю береговую линию пройти пешком. Установка защитных бонов в районе Тюменского связана не с новыми выбросами, а с тем, что волны могут вымывать остаточные фрагменты старого мазута», — сказала она.

По словам Рыбак, «на отдельных участках загрязнение носит локальный характер».

«Где-то могут быть остатки старого мазута, но говорить о масштабном загрязнении всего побережья нельзя», — добавила она.

По сообщениям участников волонтерских штабов, в районе поселка Тюменский и между Небугом и Туапсе продолжаются работы по установке сетей и сбору возможных остатков нефтепродуктов.

"Сейчас добровольцы работают в основном на труднодоступных участках побережья, где после штормов может происходить вынос фрагментов загрязнений", - рассказал один из волонтеров, Олег, корреспонденту "Кавказского узла". Представитель штаба добровольцев отмечает, что «на оборудованных пляжах внешне ситуация выглядит стабильной, однако мониторинг продолжается именно на «диких» участках».

«Официальные данные Роспотребнадзора и региональных властей указывают на локальный характер загрязнений и отсутствие превышений норм на ряде обследованных участков, однако доступ к полной картине мониторинга остается ограниченным, что и поддерживает дискуссию вокруг реального состояния пляжей в социальных сетях», - пояснила жительница Туапсинского района Татьяна, которая настроена весьма пессимистично.

Она считает, чтобы очиститься, природе потребуются десятилетия. Сама женщина после ЧС в Черном море предпочитает купаться только в ванной, отмечая что ее заботит уже не только чистота морской воды, но и питьевой, которая по ее мнению не может быть чистой после всех нефтяных ЧС, мусорных проблем курортов и отношения к экологии в целом, как чиновников разных структур так и самих жителей и отдыхающих.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Официальные оценки не вызывают доверия

Местный житель Виктор, работающий в сфере ремонта автомашин, говорит, что сам не видел, но читал сообщения в соцсетях о возможных следах нефтепродуктов на отдельных участках, включая район Витязево. По его словам, «приходя на песчаный берег искупаться, он не может знать, что «внутри пирога».

«Может, там мазут лежит тонким или толстым слоем под песком. Как я могу это знать и утверждать что он там есть или его нет? Я прихожу на пляж, когда есть время. Что я вижу? Видел чистый пляж, но я не вижу, что внутри под песком, который заменили. Читаю разные сообщения, кто-то пишет, как и я говорю вам, что видимых загрязнений нет, другие указывают на локальные остаточные пятна после штормов и считают, что оценка состояния побережья зависит от конкретного участка и времени наблюдения, с чем я тоже согласен», - говорит Виктор.

Ранее активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Он подчеркивает, что сейчас местное население занято выживанием в сложных условиях, так как мазут, атаки беспилотников, отмены и задержки рейсов ситуации в аэропортах не способствуют значительному росту турпотока. По его мнению, количество отдыхающих в этом году значительно меньше, чем, например в 2024 году, до разлива мазута.

Волонтер Яна из Подмосковья подчеркнула, что «на части побережья Анапы продолжаются работы по просеиванию песка и уборке возможных остатков загрязнений совместно волонтерами и местными властями". По ее словам, "единая информация по всей береговой линии отсутствует". "Есть нехватка волонтеров", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Фейки и видео: оценки расходятся

Комментаторы анапских пабликов назвали постановочным видео о мазуте в Витязево В пабликах появилось видео о мазутном пятне на теле человека после купания на анапском пляже. Невозможно установить, где, кем и когда снят ролик и не является ли он постановочным, указали пользователи Telegram.

Отдельным предметом обсуждения стало видео, распространявшееся в сети и якобы демонстрирующее загрязнение в районе Витязево. Игорь Шкрадюк, комментируя эти материалы, заявил, что география съемки вызывает сомнения, поскольку на видео виден галечный берег, тогда как Витязево характеризуется песчаным покрытием.

Волонтер Жанна Рыбак в свою очередь заявила, что не считает подобные материалы однозначным фейком, однако допускает, что отдельные публикации могут быть преувеличены. «Иногда такие истории быстро распространяются, и это может быть связано с информационным интересом или конкуренцией между курортными территориями», - отметила она.

Источники, связанные с местными отделениями КПРФ в Анапе и Туапсе согласились, что полная независимая картина состояния побережья отсутствует. По словам одного из членов КПРФ из Туапсе, «туристическая отрасль и местные бюджеты объективно заинтересованы в стабильном потоке отдыхающих, что влияет на информационную повестку вокруг экологической ситуации».

"Нельзя сказать, что проблема полностью скрывается, но и полной прозрачности нет. Картина всегда представляется фрагментами и зависит от того, кто, что и где наблюдает", — отметил сторонник КПРФ из Анапы.

Как можно было открывать сезон и утверждать, что все хорошо, когда в море в курортных зонах вылиты гигантские объемы нефтепродуктов?

Он подчеркивает что главная проблема - в сокрытии достоверной информации и мониторинга береговой линии от Анапы до Туапсинского района именно официальными инстанциями такими как Росприроднадзор, Роспотребнадзор, природоохранная прокуратура, Министерство природы администрации края.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. 16 июня пользователи сети усомнились в качестве песка на пляжах Анапы. Новый песок на пляжах Анапы, уже подмытый волнами, вряд ли сохранится после зимних штормов, отметили они.

«В этих ведомствах куча чиновников. Их задача мониторить и публиковать ежедневно достоверную информацию. Но создается впечатление что этот мониторинг раздроблен по разным аудиториям. Для внутреннего пользования, для волонтеров, для жителей и отдыхающих. Что мы видим? Мы видим, что для жителей и туристов, по версии властей, все прекрасно и сезон открыт. Но как можно было открывать сезон и утверждать, что все хорошо, когда в море в курортных зонах вылиты гигантские объемы нефтепродуктов? Несомненно их часть убрана общими усилиями властей и волонтеров. Но какая эта часть и где вылезут остальные объемы, на каких пляжах, в каких зонах… это зависит от многих факторов, таких как, к примеру направление ветра, в том числе политического ветра", - подчеркнул сторонник КПРФ из Анапы.

Он так же рассказал, что волонтерами занимаются в основном руководители прилегающих к пляжам ТОСов, которые все являются членами "Единой России" и им раздаются методички с требованием не распространяться о том, с чем приходится сталкиваться волонтерам в реальности. «Руководители ТОСов от "Единой России" объясняют это волонтерам на местах просто и понятно: не надо создавать панику. Поэтому молчание или умалчивание многих понятны», - добавил он.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".