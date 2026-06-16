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22:35, 16 июня 2026

Туапсинцы раскритиковали состояние пляжей и неубранные мешки с мазутом

На пляже "Весна", от моста в сторону Вольного, ещё лежат мешки с мазутом. Фото: Мой Туапсе / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Туапсе обратили внимание на загрязнение побережья нефтепродуктами в районе поселка пансионата "Южный" и потребовали от властей провести очистку пляжей. Также они сообщили, что с пляжа "Весна" до сих пор не вывезены мешки с собранным мазутом.

Как писал "Кавказский узел", на пляжах "Приморский" и диком пляже между Небугом и поселком Тюменский есть капли нефтепродуктов на камнях, пляжи Лермонтово, Агоя, Джубги и Шепси чистые, указал эколог, который проехал береговую линию Туапсинского округа. При этом он отметил малое число туристов на пляжах.

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Было анонсировано открытие 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. 9 июня глава округа уточнил, что в Туапсе этим летом примут отдыхающих 66 пляжей, в том числе 15 общего пользования. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге. На пляж "Приморский" в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона.

Видео с побережья, которое, по утверждению местных жителей, загрязнено мазутом, опубликовал сегодня Telegram-канал "Мой Туапсе", насчитывающий более 57 тысяч подписчиков.

По сообщениям местных жителей, после уборки Приморского пляжа часть берега по-прежнему загрязнена нефтепродуктами. Они отмечают, что следы мазута заметны уже от пляжа "Весна", а дальше ситуация "еще хуже".

Судя по опубликованному видео, загрязнены более ста метров берега. Прибрежная зона тоже загрязнена черным веществом. 

"Пляж поселка пансионата "Южный", вопрос к администрации, будет ли кем-то опять чиститься пляж? Приморский пляж на наличие мазута проверили, все почистили, а остальное побережье так и останется "черным"? От "Весны" начинается эта грязь, дальше хуже", - говорится в публикации.

В другой публикации того же Telegram-сообщества местные жители пожаловались, что с пляжа "Весна" так и не были убраны мешки с мазутом. По их словам, от мешков исходит ужасный запах, и они могут оказаться опять в море при сильном шторме.

"Добрый день. У нас на пляже "Весна", от моста в сторону Вольного, ещё лежат мешки с мазутом, не вывезли до сих пор … не знаем к кому обратиться", - говорится в посте.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

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Автор: "Кавказский узел"

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