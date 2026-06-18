Дело жителя Ростовской области о двух терактах дошло до суда

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Следователи направили в суд уголовное дело 18-летнего жителя Ростовской области, которого обвиняют в совершении двух терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры.

По версии следствия, зимой 2025 года молодой человек согласился на поджог релейного шкафа, затем получил координаты, купил необходимые материалы и совершил поджог на станции Зерноград Северо-Кавказской железной дороги.

В том же месяце мужчина повторно совершил поджог другого объекта на железной дороге. Свои действия он снимал на телефон и отправлял материалы куратору, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного межрайонного следственного управления на транспорте СК России.

Следствие утверждает, что обвиняемый получил денежное вознаграждение. "Была создана угроза нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки железнодорожной станции. Выход оборудования из строя мог повлечь задержку движения поездов, возникновение аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте, причинение значительного имущественного ущерба, а также создать угрозу жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении ведомства.

Против молодого человека выдвинуто обвинение в теракте 1 , дело направлено на рассмотрение в суд.

"Кавказский узел" также писал, что 27 апреля Южный окружной военный суд огласил приговор троим уроженцам Ростовской области, обвиненным в террористических преступлениях. Суд назначил длительные сроки Владиславу Матухненко, Антону Есауленко и Евгении Кудряшовой по делу о поджогах на железной дороге.