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03:41, 19 июня 2026

Жители Кубани назвали несущественными перебои с топливом на заправках

Объявление об отсутствии бензина на одной из АЗС Туапсе. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" местным жителем.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ситуация на автозаправочных станциях в Краснодарском крае стабилизировалась, локальные проблемы с количеством топлива на некоторых заправках пока не создают значительных проблем, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители региона. Некоторые из них выразили беспокойство повышением цен на топливо. 

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае и Ростовской области на некоторых заправках с начала месяца фиксируется дефицит топлива, цены на него выросли. Некоторые АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива. 

Нефтеперерабатывающие заводы юга России регулярно подвергаются воздушным атакам. 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района, он был потушен в тот же день.

Власти Краснодарского края заявляют об отсутствии дефицита топлива, но жители разных городов Краснодарского края подтверждают наличие некоторых проблем с горючим. Вместе с тем опрошенные “Кавказским узлом” жители Краснодара, Адлера, Лазаревской, Сочи, Геленджика, Анапы, Туапсе и Горячего Ключа пока не считают возникшие изменения существенными. 

В большинстве городов Кубани жители не фиксируют острого дефицита топлива, резкого роста цен на бензин и заметного удорожания товаров. Отдельные перебои, временные закрытия АЗС и ограничения на отпуск топлива отмечаются, прежде всего, на небольших частных заправках. Главной проблемой большинство жителей называют постепенный рост цен, который, по их мнению, отражается не только на стоимости поездок, но и на ценах на товары и услуги. С атаками беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры в крае ни один из респондентов проблемы не связывал, вопрос о причинах сложившейся ситуации в разговорах практически не поднимался.Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

42-летний сочинец Андрей, сотрудник муниципальной службы «Водоканал», нехватки топлива в городе не замечает. По его словам, передвижение семьи никак не изменилось, но бензин стал дороже, поэтому лишний раз они стараются не пользоваться машиной. Общественный транспорт работает в обычном режиме, однако, по его мнению, дорожают практически все товары и услуги.

51-летняя предприниматель из Сочи Марина сама не водит автомобиль, но регулярно слышит жалобы от брата-автомобилиста. По его словам, цены на бензин растут практически постоянно. Как утверждает Марина, на участке дороги между Донской и Дагомысом оказались закрыты две заправки: табло не работали, персонала на месте не было. Ограничений по объему отпуска топлива она пока не наблюдала, но считает, что признаки топливного кризиса постепенно доходят и до Черноморского побережья.

По данным оперативного штаба Кубани, отпуск топлива был временно прекращен на 15 АЗС, в основном на небольших частных заправках в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. В Темрюкском районе фиксировались очереди, местами из сотни автомобилей. 

В Горячем Ключе возникли проблемы с бензином АИ-92, который используется в том числе для бензокос, заявила 54-летняя предприниматель из Горячего Ключа Валентина. По ее словам, топливо не отпускают в канистры, а одна из назначенных встреч была перенесена из-за того, что люди не смогли приехать из-за перебоев с бензином. При этом с общественным транспортом проблем нет, а цены на такси, насколько ей известно, не выросли. Из-за ситуации женщина даже задумалась о покупке электрической косы вместо бензиновой.

70-летний пенсионер Андрей из Лазаревского поселения серьезного дефицита бензина не наблюдал. “Были лишь кратковременные задержки с подвозом топлива на один-два часа”, - сказал он. Получив пенсию, мужчина с супругой решили на всякий случай заправить полный бак: автомобилем семья пользуется редко, поэтому на их повседневной жизни ситуация почти не сказалась. Пенсионер добавил, что заметил подорожание овощей, а бензин АИ-95 на заправке «Роснефти» в начале июня стоил около 71 рубля за литр.

35-летняя жительница Адлера, учитель младших классов и многодетная мать Елена дефицита топлива также не заметила. Она водит малолитражный автомобиль, с которым рост расходов ощущается не так сильно, однако владельцам более крупных машин, как ей известно из бесед с ними, приходится экономить. По ее словам, повышение цен на перевозки уже сказывается на стоимости товаров, а качество бензина, как ей кажется, стало хуже: “бензин явно разбавляют”.

68-летняя пенсионерка Елена из Сочи никаких ограничений при заправке не встречала. В семье четыре автомобиля и привычный режим поездок не изменился. “Бензин АИ-95 как стоил около 71 рубля за литр, так и продолжает стоить примерно столько же”, - сказала она. 

Объявление на АЗС в Туапсе. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" местным жителем. 54-летний житель Геленджика Павел, работающий в сфере услуг, назвал текущую ситуацию на АЗС спокойной. “Очереди небольшие, лимиты сняты”, - заявил он. При этом мужчина подтвердил, что в период ажиотажа автомобилистам других регионов отпускали лишь по 20 литров бензина и 50 литров дизельного топлива. По его словам, таксисты тарифы не поднимали, но стоимость бензина ежемесячно прибавляет к цене поездки от нескольких десятков копеек до полутора рублей, а вслед за этим дорожают и продукты.

71-летний пенсионер Сергей из Туапсе часто ездит по краю и общается с автомобилистами. Мужчина утверждает, что многие его знакомые сталкивались с ограничениями на АЗС. “На разных заправках в разных городах края в начале и в середине июня были случаи, что отпускали не более 20 литров в бак, а заправка канистр была запрещена”, - сообщил он. По его мнению, трудности с доставкой топлива действительно существуют: перебои пока периодические, но в будущем проблема может усугубиться. 

25 летний житель Краснодара Андрей работает в сфере доставки пиццы. Раньше развозил пиццу на собственном авто, но несколько раз встретил в городе пустые заправки с объявлениями “Бензина нет”, после чего перешел на электросамокат. 

“Честно говоря я не страдаю и самокат мне больше нравится, он удобнее. Не надо парковаться, не надо платить за бензин, не надо нервничать по поводу привезут или не привезут бензин. Электромобили и электросамокаты - это наше экологическое будущее и я даже доволен, что есть какой-то дефицит с бензином. Мне кажется машин в Краснодаре стало заметно меньше на дорогах и воздух стал чище. Так что нет худа без добра”, - считает доставщик пиццы.

40-летний предприниматель и активист из Анапы Илья - владелец электромобиля, поэтому лично его проблемы с горючим не коснулись. От знакомых автомобилистов он не слышал жалоб, поэтому заключил, что ситуация в Анапе остается относительно спокойной.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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