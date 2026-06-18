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22:50, 18 июня 2026

Житель Краснодара получил срок по делу о диверсиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 20 годам заключения приговорен житель Краснодара, которого суд признал виновным в двух поджогах оборудования на железной дороге. 

"Кавказский узел" писал, что в регионах юга России после начала масштабных боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Волна таких поджогов, в частности, была зафиксирована после объявления в России частичной мобилизации. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, следователи также иногда применяют к таким делам статью о диверсии. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Краснодара, обвиненному в двух эпизодах диверсии (часть 2 статьи 281 УК РФ предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы) и в подготовке террористического акта (часть 1 статьи 205 УК РФ, от десяти до двадцати лет заключения). 

Согласно версии обвинения, мужчина согласился совершать преступления против безопасности за денежное вознаграждение. Задания он получал от некоего "куратора" через интернет, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края. 

Как установил суд, краснодарец дважды поджег объекты железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающие безопасность движения поездов. "Для подтверждения выполнения заданий он фиксировал результаты своих действий на видео и направлял их заказчику”, - утверждается в сообщении ведомства. 

 В уголовных делах зачастую фигурирует одна и та же формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Следуя другим указаниям "куратора", мужчина попытался приобрести самодельное взрывное устройство, планируя в дальнейшем совершить теракт. Реализовать план он не смог, так как был задержан силовиками. 

Обвиняемый приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока - колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей. Мобильный телефон, которым пользовался краснодарец, конфискован в доход государства.

В сообщении прокуратуры не называется возраст и род занятий осужденного, также не уточняется, признал ли он себя виновным. В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда имя обвиняемого скрыто. 

"Кавказский узел" также писал, что в апреле за поджоги релейных шкафов в Ростовской области был приговорен к 13 годам строгого режима уроженец Сальского района Даниил Панов. В конце апреля военный суд в Ростове-на-Дону назначил длительные сроки Владиславу Матухненко, Антону Есауленко и Евгении Кудряшовой по делу о поджогах на железной дороге.

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Автор: "Кавказский узел"

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