Азербайджанский активист Ахмедов приговорен к длительному сроку

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Суд в Гяндже приговорил азербайджанского активиста Асефа Ахмедова к восьми годам заключения по делу о западных грантах для НПО. Ахмедов в последнем слове отверг обвинения и заявил о фальсификации дела.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Гянджинского регионального общинного центра Асеф Ахмедов и эксперт по социальным вопросам Замин Зяки в апреле 2025 года были арестованы по обвинению в экономических преступлениях. Арест Ахмедова, Зяки и других активистов был связан с возобновлением уголовного производства по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. В марте суд приговорил Замина Зяки к 7,5 года лишения свободы. Активист не признал вину и заявил, что его преследуют за общественную деятельность. Ахмедов в мае заявил суду, что следствие пытается криминализировать общественную деятельность.

Активистам инкриминированы "должностной подлог", "злоупотребление должностными полномочиями" и "легализация незаконно полученных средств". Следствие заинтересовалось их связями с западными донорами, в том числе с Американским агентством международного развития USAID, деятельность которого была прекращена в Азербайджане решением правительства в феврале 2025 года.

Гянджинский суд по тяжким преступлениям 17 июня приговорил Асефа Ахмедова к восьми годам лишения свободы, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” наблюдавший за процессом активист Абульфаз Гурбанлы.

По его словам, в последнем слове Ахмедов отверг все обвинения.

“Я - историк, поэтому происходящее в этом зале мне хорошо знакомо. Все, о чем я когда-то читал в книгах, сегодня происходит со мной. Процессы, идущие в этом зале, и материалы перед вами ясно показывают и вам, и мне, и самому прокурору, что происходит на самом деле. Здесь нет никакого преступления. Речь идет о попытке заставить замолчать человека, который хочет что-то сделать для гражданского общества”, - процитировал Гурбанлы слова подсудимого.

По словам Гурбанлы, Ахмедов в своей речи напомнил, что “Сократа когда-то тоже судили и обвиняли лишь за то, что он думал иначе”.

“Гусейна Джавида 1 и десятки наших интеллигентов тоже судили по таким же надуманным обвинениям, лишь за их мысли. Следователи и прокуроры той эпохи считали, что одержали победу, но история не простила тех решений. Справедливость, пусть и с опозданием, но всегда находит свое место - и найдет его снова”, - привел дальнейшую речь Ахмедова Гурбанлы.

Активист отметил, что Ахмедов, будучи главой Гянджинского общинного регионального центра, осуществлял просветительскую деятельность и участвовал в реализации проектов социальной направленности.

Асеф Ахмедов на протяжении многих лет занимался общественной деятельностью в Гянджинском регионе. Также он исполнял обязанности директора средней общеобразовательной школы в поселке Институт Самухского района. Ахмедов известен участием в местных инициативах, социальных проектах и правозащитной деятельности. До ареста он в основном занимался развитием местных сообществ и социальными вопросами в рамках проектов НПО.

Сотрудник Гянджинского суда по тяжким преступлениям подтвердил “Кавказскому узлу”, что Ахмедову вынесен приговор. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Ранее союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" признал Асефа Ахмедова политзаключенным. "Кавказский узел" также писал, что в марте 2025 года в Азербайджане по обвинению в финансовых преступлениях были арестованы руководитель Института прав человека Башир Сулейманлы и глава Альянса за наблюдением за выборами Мамед Мамедзаде. По аналогичным обвинениям руководителя Центра социальных прав Субхана Гасанли объявили в розыск, а главу организации "Право и развитие" Хафиза Гасанова отправили под домашний арест.

В апреле того же года еще четыре активиста (Ахмед Мамедзаде, Айтадж Агазаде, Галиб Байрамов и Наргиз Мухтарова) были обвинены по делу о получении грантов, и число фигурантов дела о западных грантах для НПО достигло 10.