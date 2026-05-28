23:01, 28 мая 2026

Девять участников экстремистского сообщества осуждены в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Городской суд Черкесска вынес обвинительный приговор девяти жителям Карачаево-Черкесии, признав их виновными в организации деятельности экстремистского сообщества и участии в нем.

По версии следствия и суда, обвиняемые действовали на основе идеологии запрещенного в России объединения и преследовали цель насильственного изменения конституционного строя.

Преступная деятельность участников запрещенного в России объединения была пресечена сотрудниками ФСБ по региону в 2024 году. Участники объединения обвинялись в организации и участии в деятельности экстремистской организации , сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ Карачаево-Черкесии. 

Решением суда все девять подсудимых были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы - от 6 лет в колонии общего режима, до 3 лет лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляционной инстанцией, уточняется в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Верховный суд Карачаево-Черкесии смягчил приговор по делу об экстремистском сообществе, вынесенный в июле 2025 года Черкесским городским судом, однако полностью обвинительный вердикт отменен не был. 

В октябре 2025 года суд в Карачаево-Черкесии огласил приговор шестерым жителям республики, которые были обвинены в причастности к "Ат Такфир валь-Хиджра"*. Через день после приговора пресс-служба суда сообщила, что они осуждены как участники АУЕ*. 

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

