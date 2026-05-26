Верховный суд России инициировал антикоррупционный иск в отношении судьи из Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска к судье Верховного суда Карачаево-Черкесии Альбине Адзиновой.

По данным пресс-службы Верховного суда России, основанием для направления материалов в прокуратуру стали выявленные у судьи и членов ее семьи активы, которые не соответствуют задекларированным доходам, сообщает 25 мая портал "Право.ру".

Адзинова с 2006 по 2011 год работала судьей Хабезского районного суда Карачаево-Черкесии, затем она перешла в Верховный суд республики, где в настоящее время является председателем состава судебной коллегии по гражданским делам. В период с 2016 по 2025 год родственники Адзиновой оформили в собственность десять автомобилей премиум-класса, пять жилых домов общей площадью более тысячи квадратных метров, девять квартир общей площадью более 750 квадратных метров, в том числе в Москве, пять нежилых помещений общей площадью почти 363 квадратных метра, десять земельных участков в Карачаево-Черкесии площадью более 90 тысяч квадратных метров, пишет "Коммерсант".

Общая стоимость имущества оценивается в 130 миллионов рублей, в то время как совокупный доход семьи судьи за десять лет значительно ниже.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 мая суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества сенатора от Карачаево-Черкесии Ахмата Салпагарова и еще 27 человек в связи с заключением мирового соглашения.