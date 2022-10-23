23 октября 2022, 22:52
Обвинение потребовало отправить в психбольницу автора граффити про Путина в Ростове-на-Дону
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Сторона обвинения запросила для Михаила Селицкого, обвиняемого по делу о политически мотивированном вандализме после граффити про президента России, два года ограничения свободы и стационарное лечение в психиатрической больнице.
Как писал "Кавказский узел", в июле суд в Ростове-на-Дону провел первое открытое заседание по уголовному делу Михаила Селицкого, Кирилла Скрипина и Алексея Иванова, обвиняемых по части 2 статьи 214 УК России - за политически мотивированный вандализм, совершенный группой лиц. По этой статье подсудимым грозит до трех лет колонии за надпись на стене дома с упоминанием президента России.
Сторона обвинения на прениях в мировом суде Ростова-на-Дону запросила два года ограничения свободы и стационарное лечение в психиатрической больнице для Михаила Селицкого, пишет сегодня со ссылкой на адвоката Рустама Мухамадеева "ОВД-Инфо"*.
Заседания по этому делу проходят в судебном участке № 3 Ворошиловского судебного района. Селицкому вменяют статью о вандализме по мотивам политической вражды (ч. 2 ст. 214 УК России). По версии следствия, он и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". "Защита Михаила считает, что действия лиц преступлением не является. Это административное правонарушение", - приводится цитата адвоката на сайте проекта.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, сделанной в Психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не способен к самостоятельному осуществлению права на защиту и не осознавал в полной мере свои действия. Он "нуждается в амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра", приводит цитату из экспертизы "ОВД-Инфо"*.
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