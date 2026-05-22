Свидетель Иеговы* из Гуково освободился из колонии

Вышел на свободу 59-летний Владимир Попов, который провел в заключении около шести лет по обвинению в экстремизме. В колонии остается один из шести осужденных Свидетелей Иеговы* из Гуково.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что из колонии освободились Никита Моисеев и Евгений Разумов, которые провели в заключении почти шесть лет по обвинению в экстремизме. В колонии оставались Владимир Попов и Алексей Дядькин.

19 сентября 2022 года суд в Гуково приговорил Алексея Горелого и Олега Шидловского к 6,5 года колонии, а Никиту Моисеева, Алексея Дядькина, Владимира Попова и Евгения Разумова - к семи годам колонии общего режима. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе приговор. В ноябре 2025 года 56-летний Олег Шидловский и 45-летний Алексей Горелый вышли на свободу из колонии в Ульяновской области, полностью отбыв срок наказания. Шидловский рассказал, что утратил зрение на один глаз, поскольку в колонии не было условий для проведения медицинской операции. Уголовное дело было возбуждено в августе 2020 года, в том же месяце верующие были заключены под стражу. Все шестеро были обвинены по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".

22 мая Владимир Попов, 59-летний Свидетель Иеговы, освободился из колонии в Димитровграде. У ворот учреждения произошла долгожданная встреча с супругой и друзьями, сообщил сегодня сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

"Мы прожили вместе 35 лет и были не только супругами, но и близкими друзьями. Мы всегда очень много общались, все обсуждали вместе, делились своими чувствами и переживаниями. С арестом все это в один миг прекратилось. Около трех лет, пока Вова был в СИЗО, мы виделись только в суде", - рассказала супруга Владимира Ирина.

"Самым сложным в заключении было ждать, но помогали молитвы и надежда", - сказал Владимир после выхода на свободу. Физически ему также было непросто: порой в камере стоял непрерывный шум, так что невозможно было выспаться. Из-за этого организм давал сбои: скачки давления, головокружение, боли в спине и суставах. Кроме того, около двух лет верующий ждал стоматологического лечения, помощь ему оказали лишь незадолго до освобождения.

В колонии Владимир работал на швейном производстве: сначала упаковщиком, позднее наладчиком швейного оборудования. Несколько раз администрация отмечала его труд поощрениями и грамотой.

По словам супруги Попова, охранники о нем отзывались положительно, сокамерники тоже. "Мне как-то ребята, которые уже освободились из заключения, говорили, что хотя дядя Вова намного старше и возрастом как их отец, но был для них другом", - добавила она.

"Важно не падать духом и делать добро", - заключил сам Владимир после освобождения.

Напомним, еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* - редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

