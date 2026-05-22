×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:51, 22 мая 2026

Свидетель Иеговы* из Гуково освободился из колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вышел на свободу 59-летний Владимир Попов, который провел в заключении около шести лет по обвинению в экстремизме. В колонии остается один из шести осужденных Свидетелей Иеговы* из Гуково.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что из колонии освободились Никита Моисеев и Евгений Разумов, которые провели в заключении почти шесть лет по обвинению в экстремизме. В колонии оставались Владимир Попов и Алексей Дядькин.

19 сентября 2022 года суд в Гуково приговорил Алексея Горелого и Олега Шидловского к 6,5 года колонии, а Никиту Моисеева, Алексея Дядькина, Владимира Попова и Евгения Разумова - к семи годам колонии общего режима. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе приговор. В ноябре 2025 года 56-летний Олег Шидловский и 45-летний Алексей Горелый вышли на свободу из колонии в Ульяновской области, полностью отбыв срок наказания. Шидловский рассказал, что утратил зрение на один глаз, поскольку в колонии не было условий для проведения медицинской операции. Уголовное дело было возбуждено в августе 2020 года, в том же месяце верующие были заключены под стражу. Все шестеро были обвинены по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".

22 мая Владимир Попов, 59-летний Свидетель Иеговы, освободился из колонии в Димитровграде. У ворот учреждения произошла долгожданная встреча с супругой и друзьями, сообщил сегодня сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

"Мы прожили вместе 35 лет и были не только супругами, но и близкими друзьями. Мы всегда очень много общались, все обсуждали вместе, делились своими чувствами и переживаниями. С арестом все это в один миг прекратилось. Около трех лет, пока Вова был в СИЗО, мы виделись только в суде", - рассказала супруга Владимира Ирина.

"Самым сложным в заключении было ждать, но помогали молитвы и надежда", - сказал Владимир после выхода на свободу. Физически ему также было непросто: порой в камере стоял непрерывный шум, так что невозможно было выспаться. Из-за этого организм давал сбои: скачки давления, головокружение, боли в спине и суставах. Кроме того, около двух лет верующий ждал стоматологического лечения, помощь ему оказали лишь незадолго до освобождения.

В колонии Владимир работал на швейном производстве: сначала упаковщиком, позднее наладчиком швейного оборудования. Несколько раз администрация отмечала его труд поощрениями и грамотой.

По словам супруги Попова, охранники о нем отзывались положительно, сокамерники тоже. "Мне как-то ребята, которые уже освободились из заключения, говорили, что хотя дядя Вова намного старше и возрастом как их отец, но был для них другом", - добавила она.

"Важно не падать духом и делать добро", - заключил сам Владимир после освобождения.

Напомним, еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* - редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:19, 22 мая 2026
39 азербайджанских семей возвращены в село Джебраильского района
08:19, 22 мая 2026
Житель Ставрополья признан виновным в участии в террористической организации
05:33, 22 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
04:34, 22 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
00:40, 22 мая 2026
Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре по делу о госизмене
21:39, 21 мая 2026
Подросток из Астрахани оштрафован за фейк о георгиевской ленте
Все события дня
Новости
Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:36, 22 мая 2026
Уроженец Узбекистана осужден в Ростове-на-Дону за призывы к ударам по Москве
БПЛА над селом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:51, 21 мая 2026
Массированный налет дронов зафиксирован в Ростовской области
В суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:53, 21 мая 2026
Уроженец Азербайджана осужден в Ростове-на-Дону за финансирование терроризма
Женщина на территории лагеря для беженцев “Аль-Холь” в Сирии. Фото: Международный комитет Красного Креста / www.icrc.org
02:52, 21 мая 2026
Уроженка Северной Осетии обвинена в обучении терроризму после возвращения из Сирии
00:54, 21 мая 2026
Житель Сочи приговорен к длительному сроку за госизмену
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
22 мая 2026, 19:57
Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

Хаялы Агаева. Фото: https://www.meydan.tv/
22 мая 2026, 17:16
Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Протестующие на Руставели под дождем. Фото: Mo Se / Facebook*
21 мая 2026, 23:17
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 540 дней подряд

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Показать больше