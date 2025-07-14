Жительница Геленджика осуждена по статье об оправдании терроризма

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Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Анне Красовской из Геленджика, обвиненной в оправдании терроризма из-за комментария в мессенджере.

О приговоре 34-летней Красовской сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края. Женщина в прошлом не была судима, она осуждала действия российской армии против Украины.

Согласно версии обвинения и суда, в мае 2023 года Анна Красовская опубликовала в мессенджере комментарий со словами поддержки в адрес подразделения украинских вооруженных сил, которое в РФ объявлено террористической организацией. Комментарий был опубликован в группе одного из бойцов подразделения, следует из публикации в официальном Telegram-канале прокуратуры Кубани.

Комментарий Красовской был квалифицирован по статье публичном оправдании или пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России), которая предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. Суд приговорил женщину к штрафу в 350 тысяч рублей в доход государства, на два года запретив ей заниматься администрированием сайтов и интернет-страниц.

Дело Анны Красовской поступило в суд 17 июня и было рассмотрено за одно заседание, приговор по нему оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариями Красовской или ее адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2024 года суд в Геленджике оштрафовал Анну Красовскую за комментарий в мессенджере, усмотрев в ее публикации с сине-желтым смайликом дискредитацию российской армии.

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