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10:32, 23 декабря 2024

Комментарий в мессенджере привел к штрафу жительницу Геленджика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Геленджике оштрафовал местную жительницу Анну Красовскую, признав, что ее комментарий в мессенджере дискредитировал армию.

Как сообщал  "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию армии. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ – она предусматривает для граждан штраф до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, жительница Геленджика Анна Красовская опубликовала в проукраинском мессенджере комментарий и смайлик сине-желтого цвета, который повторяет цвета флага Украины. Силовики сочли, что Красовская дискредитировала российских военных и составили на нее протокол, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Геленджикского горсуда.

Суд признал Анну Красовскую виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил РФ" и оштрафовал ее. Сумма штрафа в карточке дела не приведена.

Комментариев от Анны Красовской или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее стало известно, что суд в Новороссийске оштрафовал На 40 тысяч рублей Андрея Бесчастного, признав, что его комментарий в Telegram дискредитировал вооруженные силы России.

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Автор: "Кавказский узел"

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