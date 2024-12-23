Комментарий в мессенджере привел к штрафу жительницу Геленджика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Геленджике оштрафовал местную жительницу Анну Красовскую, признав, что ее комментарий в мессенджере дискредитировал армию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию армии. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ – она предусматривает для граждан штраф до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, жительница Геленджика Анна Красовская опубликовала в проукраинском мессенджере комментарий и смайлик сине-желтого цвета, который повторяет цвета флага Украины. Силовики сочли, что Красовская дискредитировала российских военных и составили на нее протокол, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Геленджикского горсуда.

Суд признал Анну Красовскую виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил РФ" и оштрафовал ее. Сумма штрафа в карточке дела не приведена.

Комментариев от Анны Красовской или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее стало известно, что суд в Новороссийске оштрафовал На 40 тысяч рублей Андрея Бесчастного, признав, что его комментарий в Telegram дискредитировал вооруженные силы России.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.