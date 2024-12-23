Житель Новороссийска оштрафован за дискредитацию армии

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На 40 тысяч рублей оштрафовал суд в Новороссийске Андрея Бесчастного за комментарии в телеграм-чате, признанные дискредитирующими вооруженные силы Российской Федерации.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Новороссийска Андрей Бесчастный признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан).

Из постановления, опубликованного 22 декабря на сайте Октябрьского районного суда города Новороссийска, следует, что Бесчастный в чате в Telegram разместил комментарии, "в которых содержится информация о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации". При этом "данные действия не содержат признаков уголовного деяния".

В судебном заседании Бесчастный признал вину и раскаялся в содеянном. Это было учтено как смягчающие наказание обстоятельства, отягчающих найдено не было. В итоге суд приговорил Бесчастного к 40 тысячам рублей штрафа.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале декабря уголовное дело о дискредитации российской армии было возбуждено против жителя Туапсе за публикации, сделанные им в мае 2022 года.

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