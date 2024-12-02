Публикации в соцсети привели туапсинца к уголовному делу

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Дело о дискредитации военных в отношении жителя Туапсе возбуждено из-за его публикаций в соцсети о специальной военной операции, которые он сделал два с половиной года назад.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Туапсе подозревается в публичном распространении ложной информации о действиях вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации на Украине. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207.3 УК России, сообщили сегодня в пресс-службе управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в мае 2022 года подозреваемый в одной из социальных сетей распространял видеоматериалы и ложную информацию о действиях ВС России в ходе проведения специальной военной операции. На допросе подозреваемый дал признательные показания, пишет со ссылкой на пресс-службу "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре суд в Северском районе Краснодарского края оштрафовал местного жителя Павла Харламова, признав, что оставленный им в мессенджере Telegram комментарий дискредитировал российских военных.

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