Житель Запорожья осужден в Ростове-на-Дону за финансирование терроризма

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам лишения свободы жителя запорожского села за переводы денег украинским военным.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Запорожской области, признав его виновным в финансировании терроризма.

По данным следствия, 20-летний житель села Орлянское Запорожской области Владислав Бугарь неоднократно переводил деньги на банковские счета одной из украинских военизированных националистических организаций. Ему предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), пишет 14 июля "Коммерсант".

Суд признал Бугаря виновным и приговорил к девяти годам колонии строгого режима, три первых года он проведет в тюрьме.

Ранее "Кавказский узел" писал, что житель Новороссийска был задержан в феврале. По версии следствия, он передавал подконтрольной спецслужбам Украины организации сведения о военном объекте. В отношении него было возбуждено уголовное дело о госизмене, финансировании экстремизма и о содействии терроризму.

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