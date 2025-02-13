Житель Новороссийска заподозрен в госизмене

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Подозреваемый, по версии следствия, передавал подконтрольной спецслужбам Украины организации сведения о военном объекте.

По данным управления ФСБ по Краснодарскому краю, в Новороссийске задержан подозреваемый в госизмене и финансировании проукраинской экстремистской организации.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

По версии следствия, местный житель вступил в состав запрещенной в России организации, подконтрольной спецслужбам Украины, организовал сбор денег и передавал их этой организации, а также сведения о военном объекте и критической инфраструктуре в Краснодарском крае.

В отношении жителя Новороссийска возбуждено уголовное дело о госизмене, финансировании экстремизма и о содействии терроризму, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января стало известно, что суд в Краснодаре арестовал на два месяца летчика гражданской авиации, который подозревается в переводе денег для финансирования вооруженных сил Украины.

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