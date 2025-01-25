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05:27, 25 января 2025

Задержанный по подозрению в госизмене летчик арестован в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца летчика гражданской авиации, который подозревается в переводе денег для финансирования вооруженных сил Украины.

Как писал "Кавказский узел", 24 января стало известно о задержании в Краснодаре гражданского летчика, который подозревается в переводе денег для финансирования вооруженных сил Украины.

Командир воздушного судна гражданской авиации, который был задержан в Краснодаре, арестован, пишет 24 января РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, суд избрал летчику меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца до 16 февраля.

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Автор: "Кавказский узел"

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