Задержанный по подозрению в госизмене летчик арестован в Краснодаре

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Суд в Краснодаре арестовал на два месяца летчика гражданской авиации, который подозревается в переводе денег для финансирования вооруженных сил Украины.

Как писал "Кавказский узел", 24 января стало известно о задержании в Краснодаре гражданского летчика, который подозревается в переводе денег для финансирования вооруженных сил Украины.

Командир воздушного судна гражданской авиации, который был задержан в Краснодаре, арестован, пишет 24 января РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, суд избрал летчику меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца до 16 февраля.

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