Летчик задержан в Краснодаре по подозрению в госизмене

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Силовики задержали в Краснодаре гражданского летчика, подозреваемого в переводе денег для финансирования вооруженных сил Украины.

В Краснодаре задержан гражданин России, 1968 года рoждения – командир экипажа гражданского самолета, сообщает со ссылкой на краевое УФСБ ТАСС.

По версии силовиков, летчик связался с волонтером, который собирал деньги для финансирования вооруженных сил Украины, и после получения инструкций перевел через интернет-сервис деньги на указанный расчетный счет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена), информирует агентство.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

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