Прекращение уголовного дела удовлетворило Селицкого

06 октября 2023, 14:05

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Суд прекратил из-за истечения срока давности дело ростовчанина Михаила Селицкого, обвиненного в вандализме по мотивам политической вражды. Селицкий рассказал, что удовлетворен решением суда.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа кассационный суд отменил приговор ростовчанину Михаилу Селицкому и направил дело на пересмотр. Отмена приговора избавила Селицкого от обязанности наблюдаться у психиатра, сообщил адвокат Рустам Мухамадеев.

В октябре 2022 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Селицкого к 1,5 года ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды. Апелляционный суд на месяц сократил срок ограничения свободы Селицкому.

Мировой судья судебного участка в Ростове-на-Дону прекратил уголовное дело Михаила Селицкого из-за истечения двухлетнего срока давности, сообщил 4 октября правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на Рустама Мухамадеева.

Суд прекратил дело Селицкого на основании ходатайства защиты по нереабилитирующим основаниям, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Рустам Мухамадеев. "Мы не будем добиваться реабилитации, поскольку пришли к выводу, что эффективнее прекратить дело так", - сказал он.

По словам адвоката, назначенные судом меры медицинского характера в отношении Селицкого на практике вылились в необходимость наблюдаться у врача. "С отменой приговора эти меры также были отменены", - подчеркнул Мухамадеев.

Михаил Селицкий подтвердил решение не добиваться реабилитации. "Я ничего делать [для реабилитации] не буду. Просто хорошо, что закрыли дело", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ростовчанин рассказал о себе, что ему 29 лет, по образованию он академический пианист. Ранее Селицкий работал в музыкальном театре и военном оркестре, а также участвовал в акциях протеста в 2021 году. Сейчас он выступает в отелях и ресторанах.

Напомним, по версии следствия, Михаил Селицкий и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с критическим высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия.

26 марта 2021 года силовики задержали в Ростове-на-Дону трех человек, которые, по данным спецслужб, являются членами экстремистской группировки и планировали совершить акты вандализма в отношении объектов органов власти. Среди задержанных в тот день были Кирилл Скрипин, Михаил Селицкий и их несовершеннолетний знакомый. В марте дело Скрипина было прекращено в связи с истечением срока давности.

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