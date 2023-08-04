Защита прокомментировала отмену приговора Селицкому

04 августа 2023, 08:23

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Отмена приговора ростовчанину Михаилу Селицкому, осужденному по делу о вандализме по мотивам политической вражды, избавила его от обязанности наблюдаться у психиатра, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа кассационный суд отменил приговор Михаилу Селицкому и вернул дело в суд первой инстанции.

В октябре 2022 года суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя Михаила Селицкого к 1,5 года ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды. Апелляционный суд на месяц сократил срок ограничения свободы Селицкому.

Своим решением Четвертый кассационный суд в Краснодаре удовлетворил жалобу защиты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Селицкого Рустам Мухамадеев. "Теперь дело вернется на первый уровень, в мировой суд, но к другому судье. Дело придет из кассационного суда примерно через месяц, тогда же и распределят – у какого судьи оно окажется и когда будет судебное заседание", - сказал он.

Отмена приговора означает и автоматическую отмену «принудительных мер медицинского характера», подчеркнул адвокат. "В нашем случае речь шла не о принудительной госпитализации, а о наблюдении у врача. И, по моим данным, никакого воздействия на здоровье моего подзащитного это не оказало", - заявил он.

По словам Мухамадеева, решение кассационного суда не связано с прекращением аналогичного дела Кирилла Скрипина. "Обвинение было одинаковым, но это были совсем разные дела, и они не влияли друг на друга", - сказал он.

26 марта 2021 года силовики задержали в Ростове-на-Дону трех человек, которые, по версии спецслужб, были членами экстремистской группировки и планировали акты вандализма. Среди задержанных в тот день были Кирилл Скрипин, Михаил Селицкий и их несовершеннолетний знакомый. В марте дело Скрипина было прекращено в связи с истечением срока давности.

Принудительные меры медицинского характера могут быть отменены через суд в случае отмены приговора, но чаще вопрос решается через медкомиссию, пояснил адвокат Евгений Черноусов, не участвующий в деле Селицкого.

"Обычно при назначении подобных мер (а их обычно назначают тогда, когда после проведения экспертизы признают, что подсудимый невменяем) человека помещают в медицинское учреждение закрытого типа и раз в полгода собирается медицинская комиссия, чтобы определить – нужно ли продолжать лечение или нет. В том случае, если комиссия сочтет, что состояние человека улучшилась, и он не может нанести вред себе или другим людям, она может принять решение прекратить лечение и выпустить его. Но чаще, конечно, она просто продлевает лечение еще на полгода", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, по версии следствия, Михаил Селицкий и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с критическим высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия.

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