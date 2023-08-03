03 августа 2023, 23:59
Отменен приговор ростовчанину за граффити о Путине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Михаилу Селицкому, который был приговорен к принудительному психиатрическому лечению по делу о вандализме по мотивам политической вражды, и направил дело на пересмотр.
Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды. Обвинитель требовал приговорить Селицкого к двум годам ограничения свободы и лечению в психбольнице. Защита подала апелляцию на приговор, и в декабре суд на месяц сократил срок ограничения свободы Селицкому, однако оставил в силе принудительное психиатрическое лечение. Защита заявила о намерении обжаловать приговор в кассационной инстанции.
По версии следствия, Михаил Селицкий и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с критическим высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил приговор Михаилу Селицкому, преследуемому за граффити о президенте России. Дело вернули в суд первой инстанции, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Рустама Мухамадеева.
Основанием для отмены приговора стали "существенные нарушения уголовно-процессуального закона и уголовного закона", указано в карточке дела на сайте суда.
"Кавказский узел" писал, что 26 марта 2021 года силовики задержали в Ростове-на-Дону трех человек, которые, по данным спецслужб, являются членами экстремистской группировки и планировали совершить акты вандализма в отношении объектов органов власти. Среди задержанных в тот день были Кирилл Скрипин, Михаил Селицкий и их несовершеннолетний знакомый. В марте дело против Скрипина было прекращено в связи с истечением срока давности.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"