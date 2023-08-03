Отменен приговор ростовчанину за граффити о Путине

03 августа 2023, 23:59

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Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Михаилу Селицкому, который был приговорен к принудительному психиатрическому лечению по делу о вандализме по мотивам политической вражды, и направил дело на пересмотр.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды. Обвинитель требовал приговорить Селицкого к двум годам ограничения свободы и лечению в психбольнице. Защита подала апелляцию на приговор, и в декабре суд на месяц сократил срок ограничения свободы Селицкому, однако оставил в силе принудительное психиатрическое лечение. Защита заявила о намерении обжаловать приговор в кассационной инстанции.

По версии следствия, Михаил Селицкий и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с критическим высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия.