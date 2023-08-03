03 августа 2023, 23:59

Отменен приговор ростовчанину за граффити о Путине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Михаилу Селицкому, который был приговорен к принудительному психиатрическому лечению по делу о вандализме по мотивам политической вражды, и направил дело на пересмотр.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды. Обвинитель требовал приговорить Селицкого к двум годам ограничения свободы и лечению в психбольнице. Защита подала апелляцию на приговор, и в декабре суд на месяц сократил срок ограничения свободы Селицкому, однако оставил в силе принудительное психиатрическое лечение. Защита заявила о намерении обжаловать приговор в кассационной инстанции.

По версии следствия, Михаил Селицкий и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с критическим высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил приговор Михаилу Селицкому, преследуемому за граффити о президенте России. Дело вернули в суд первой инстанции, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Рустама Мухамадеева.

Основанием для отмены приговора стали "существенные нарушения уголовно-процессуального закона и уголовного закона", указано в карточке дела на сайте суда.

"Кавказский узел" писал, что 26 марта 2021 года силовики задержали в Ростове-на-Дону трех человек, которые, по данным спецслужб, являются членами экстремистской группировки и планировали совершить акты вандализма в отношении объектов органов власти. Среди задержанных в тот день были Кирилл Скрипин, Михаил Селицкий и их несовершеннолетний знакомый. В марте дело против Скрипина было прекращено в связи с истечением срока давности.

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Примечание:

"Приговор ростовчанину за граффити напомнил о советской практике карательной психиатрии", "Адвокат заявила об угрозе для жизни Кирилла Скрипина", "Защита Паскаря пообещала обжаловать приговор".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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