02 июля 2024, 20:04

Житель Ростова-на-Дону оштрафован за недоносительство

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Суд назначил жителю Ростова-на-Дону Сергею Мищенко 30 тысяч рублей штрафа за несообщение о готовящемся поджоге военкоматов.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года были задержаны трое молодых людей, в том числе два несовершеннолетних студента, которые намеревались поджечь военкомат в Ростове-на-Дону, сообщили источники в силовых структурах. 

Ленинский районный суд приговорил жителя города Сергея Мищенко к штрафу в 30 тысяч рублей за недоносительство об известных ему планах знакомых совершить поджоге военкоматов.

Мищенко признал вину в полном объеме, поэтому уголовное дело рассматривали в особом порядке, то есть без исследования доказательств, сообщила "Медиазона"*.

Ростовские члены  "Революционной рабочей партии" планировали совершить умышленный поджог военкомат Советского и Железнодорожного районов города с использованием самодельных зажигательных устройств", проинформировало агенство со ссылкой на данные ФсБ.

"Кавказский узел" также писал, что 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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Примечание:

"Второй за двое суток пожар в администрации произошел в Волгоградской области", "Поджигателю коврика у здания ФСБ в Краснодаре добавили обвинение в вандализме", "Обнародовано видео с утверждениями о пожаре в военкомате Черкесска".

Автор: "Кавказский узел"

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