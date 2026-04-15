Житель Макеевки осужден в Ростове-на-Дону за призывы к насилию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К восьми годам колонии приговорил суд в Ростове-на-Дону жителя Макеевки за призывы к бомбардировке российских регионов и насилию в отношении граждан России.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Макеевки Александру Буркову, признав виновным в экстремистской деятельности и призывах к насилию.

По данным следствия, Бурков неоднократно размещал в интернете сообщения с призывами к бомбардировке Донбасса и других регионов, а также призывал к насилию в отношении граждан России, пишет 14 апреля "Коммерсант".

Суд счел его виновным и приговорил к восьми годам колони общего режима.