Дончанка заподозрена в финансировании экстремистской организации
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Уголовное дело возбуждено против жительницы Ростовской области, которая в 2021 году перевела деньги на счет организации, признанной экстремистской.
Жительница Мясниковского района Ростовской области подозревается в финансировании экстремистской организации.
По данным следствия, в 2021 году женщина со своего личного счета перевела деньги на счет организации, которая ранее была признана экстремистской и запрещена на территории России, пишет 27 марта 1rnd.ru.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации).
Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале марта жительница Михайловска была обвинена в финансировании экстремистской организации из-за денежного перевода, сделанного в августе 2021 года.
