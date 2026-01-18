Разлив мазута сказался на бронировании непляжных туров в Анапу

Прошедшие новогодние праздники показали снижения числа туристов в Анапе, но бронирования на майские выходные по предварительным данным показывают рост в 10% по сравнению с прошлогодними данными.

Как писал "Кавказский узел", губернатор поставил задачу вернуться к "домазутным" показателям числа туристов в Краснодарском крае. Анапа будет готова принять туристов в 2026 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщив об отмене на год турналога. Уровень бронирований лето крайне низок, заявили отельеры. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии.

Интерес к бронированию летнего отдыха в Анапе сейчас несколько выше, чем годом ранее. Основной поток приходится на повторных клиентов. В то же время, отсутствие официальной информации об открытии пляжей создает определенную тревогу, пишет Российский союз туриндустрии.

Многие объекты размещения, особенно санатории, вынуждены сокращать квалифицированный персонал. Эти сотрудники востребованы в здравницах Сочи и Кисловодска, что создает риск потери ценных кадров для Анапы, приводятся в публикации слова главы комитета РСТ по внутреннему туризму, генерального директора компании «Турплатформа» Сергея Толчина.

«В этой связи наш комитет инициирует обращения в правительство по поводу поддержки объектов Анапы: компенсации части затрат на персонал, мораторий на кредиты и прочие эффективные меры», – подчеркнул Толчин.

Отельеры продляют действие прошлогодних акций, добавляя к скидкам раннего бронирования и другие предложения, чтобы активировать спрос, оказала коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах. По ее словам, крупные отели 4-5*, работающие по системе «все включено», пользовались стабильным спросом прошлым летом и хорошо бронируются на будущий сезон. Небольшие гостиницы без развитой инфраструктуры менее востребованы при закрытых пляжах. Многие из них пока не приняли решение, открываться ли на лето.

Она отметила, что спрос на майские праздники, не привязанные к пляжному отдыху, вырос на 10% по сравнению с январем прошлого года, возрос интерес и к поездкам в июне.

Новогодние каникулы показали устойчивое снижение бронирования в Анапе. Так, число туристов на Новый год 2026 снизилось на 40%. Также Горнолыжный кластер Сочи потерял 30% туристов из-за капризов погоды, прибрежный – 5% по совокупности факторов, указал генеральный директор крупного туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. В целом по стране, по его словам, число воспользовавшихся новогодними турами на 15% меньше, чем годом ранее.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".