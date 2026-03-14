Качество привезенного на пляж песка вызвало вопросы анапчан

Песок, засыпанный на пляж "Мираклеон", мелкий и похож на глину, рассказали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил 25 февраля оперативный штаб Кубани. На пляж завезли 40 тысяч кубометров песка, он насыпан слоем около 70 сантиметров на ширину 70 метров от моря.

После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи еще непригодны для отдыха. При этом она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться.

Песок, который засыпали на пляже "Мираклеон", не похож на песок анапских дюн, приводит Telegram-канал "ЧП Анапа" мнение читательницы. По ее словам, после прогулки по мокрому участку пляжа ей пришлось отмывать обувь от глины, а на протоптанных дорожках на сухих участках песок больше похож на пыль.

Это сообщение набрало в Telegram-канале 50 комментариев.

"Карьерный песок глинистый, поэтому и отличается от того, что мы привыкли видеть на пляже" - написал Вадим.

"Мне тоже по виду напомнил обычный речной песок с пылью, описание автора верное", - согласилась Светлана.

"Видно, что цвет не тот. И фактура совсем другая. Кварцевый песок роскошный. А этот так, цемент месить", - прокомментировал Лемур.

Песок завозили из карьера, согласованного с Роспотребнадзором, он "максимально близок по составу к природному, содержит кварц и частицы ракушечника", рассказал 10 марта генеральный директор ООО СК "Жемчужина" Роман Семихатский

"Просто отряхнуть ноги уже не получится, я кроссовки отмывал от этого песка", - указал Андрей Франчик.

Песок мелкий, глины в комках много - привел Telegram-канал мнение другого пользователя. Под этим постом оставлен 31 комментарий.

"Позавчера была там и трогала этот песок. Ужас просто - мелкий, глинистый", - написала Анастасия amica. По ее мнению, после дождей часть глины и пыли "уйдет", но это все равно "не тот песок"

"Нормальный песок на пляжи только с моря надо доставать", - считает Ольга.

"Море все равно потом все сравняет - и мазут вынесет в шторм и песок морской. Ну, просто какая-то видимость создается, чтобы открыть пляж. Представляете, один в Анапе открытый, какой ажиотаж будет", - считает Jenya.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

