Эвакуация жителей из-за угрозы подтопления объявлена в Армавире

В Армавире начали эвакуировать жителей из зоны подтопления после сильных ливней, из-за которых значительно поднялся уровень воды в реках Кубань и Уруп.

В связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп сохраняется угроза затопления прибрежных территорий Армавира.

По данным специалистов, в районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды из водохранилища, есть вероятность достижения критических отметок. Ожидалось, что вода достигнет города к 17.00, сообщила сегодня днем администрация Армавира в Telegram-канале.

Краснодарское водохранилище, построенное в период с 1968 по 1973 год - крупнейшее водохранилище на всем Северном Кавказе. Его наполняют реки Кубань и впадающая в нее Лаба. При заполнении водой искусственного моря на территории Адыгеи затопили 1200 гектаров земли, в том числе 700 гектаров пашни, вырубили 16392 гектаров леса и переселили свыше 11829 человек — население 13 аулов. Удалось перенести 28 кладбищ и пять братских могил, остальные остались под водой. "Когда водохранилища не было, от сильных паводков Краснодар спасали пойменные земли, например, Павловские плавни. Здесь вода теряла свою разрушительную силу - происходил ее разлив, а дальше она стекала в русло Кубани по обводному каналу. Сейчас обводной канал засыпан, а Павловские плавни оказались между двумя микрорайонами Краснодара - Гидростроителей и поселком Пашковский, на этой территории планируют построить еще один большой микрорайон. В случае чрезвычайной ситуации это место будет в первую очередь затоплено", - рассказал ранее инженер-строитель, активист "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков.

"По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления с 16.00 сегодняшнего дня. В эти территории входят Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ "Химик", "Строитель" и "Заречное", - говорится в официальном сообщении.

Администрация рекомендовала жителям, попадающим в зону подтопления, поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Жителям предлагается либо расположиться у родственников в безопасных районах города, либо в сборных эвакуационных пунктах (в здании школы №7 и в сельском клубе Красной Поляны).

"В настоящее время на реках организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды. Ситуация остается динамичной, и уровень воды может поменяться в любую сторону", - отметила администрация.

Позже администрация Армавира сообщила, что по данным специалистов Невинномысского гидроузла, в настоящий момент сброс воды сократился по сравнению с показателями обеденного времени. Это может свидетельствовать о стабилизации гидрологической обстановки, однако режим повышенной готовности пока не снят.

"Кавказский узел" также писал, что в Южненском сельском поселении Белореченского района 24 апреля был введен режим локальной чрезвычайной ситуации из-за подтопления не менее 40 придомовых территорий. К 26 апреля число затопленных придомовых территорий превысило 230, вода также зашла в 48 частных домов и многоэтажку. К 3 мая в Белореченске, поселках Южный и Восточный после обильных осадков были затоплены 16 дворов.