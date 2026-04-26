Выросло число подтопленных участков в Белореченском районе Кубани

В Белореченском районе, где введен режим локальной чрезвычайной ситуации, подтоплено более 230 придомовых территорий, вода зашла в 48 частных домов и один многоквартирный.

Как писал "Кавказский узел", в Южненском сельском поселении Белореченском районе 24 апреля был введен режим локальной чрезвычайной ситуации из-за подтопления не менее 40 придомовых территорий.

В Белореченском районе Кубани выросло до 236 количество затопленных придомовых территорий из-за паводков, сообщил 25 апреля оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.

Подтопления зафиксированы в Белореченске, Южненском, Пшехском, Родниковском и Дружненском, вода зашла в 48 частных домов и одну многоэтажку.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Белореченске прогнозируется ясная погода, как и в ночь на 27 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Херота, власти Сочи предупредили о возможных подтоплениях и сходе оползней.