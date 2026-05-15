Кубанский журналист заочно приговорен к принудительным работам

Суд в Усть-Лабинске заочно приговорил журналиста Александра Савельева* к принудительным работам, признав его виновным в неисполнении обязанностей иностранного агента.

Как писал "Кавказский узел", кубанский журналист, издатель медиапроекта "Протокол" Александр Савельев* обвинен в неисполнении обязанностей иноагента и заочно арестован в РФ, он живет за рубежом. В начале мая его дело поступило в суд в Усть-Лабинске.

Журналист Александр Савельев* был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года. В конце 2025 года данные Савельева* появились в базе данных розыска МВД России. Ранее в отношении Савельева* было возбуждено дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией", его преследование призвано напугать кубанские СМИ, заявил в августе 2019 года профсоюз журналистов. Дело было прекращено, но в 2021 году суд постановил возобновить дело. Журналиста в рамках этого дела защищал умерший в ноябре краснодарский адвокат Алексей Аванесян.

Мировой суд в Усть-Лабинске приговорил Александра Савельева* к полутора годам принудительных работ. Решение было вынесено 14 мая.

Дело по обвинению Савельева* в несоблюдении "иноагентских" ограничений "основано на показаниях сотрудников Роскомнадзора и материалах, предоставленных ими же", сообщил сегодня "Протокол".

Суд заслушал показания сотрудницы ведомства и родителей Савельева*, после чего назначил журналисту то наказание, которое запросил обвинитель. Максимальное наказание по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ) - два года лишения свободы или принудительных работ.

"Савельев планирует обжаловать приговор", - отмечается в публикации.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.