×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:58, 25 апреля 2026

Еще почти 5 тысяч человек подали заявления на матпомощь после наводнения в Дагестане

Падающий в воду дом во время наводнения в Дагестане. Стоп-кадр видео "Сапа" от 05.04.26, https://t.me/sapakavkaz/6824.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число заявлений на различные виды выплат после наводнения в Дагестане достигло 223 166, за сутки оно выросло на 4949. При этом помощь получили лишь 5738 человек.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 24 апреля 5 293 человека получили выплаты после наводнения в Дагестане, при этом подано уже 218 217 заявлений на разные виды выплат, то есть матпомощь получили  около 2,43% заявителей, подсчитал "Кавказский узел". В пунктах временного размещения остаются 557 человек.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

В Дагестане после паводков в 14 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 554 человека, из которых 177 детей, сообщило МЧС России.

Подтопленных жилых домов и приусадебных участков в регионе нет. Продолжаются работы по восстановлению холодного водоснабжения в Карабудахкентском районе. Спасатели дезинфицируют территории, откачивают воду и убирают ил. Также проводится восстановление дорог, расчистка и вывоз мусора, говорится в сообщении. 

Уже принято 223 166 заявлений на компенсацию ущерба. Проведены выплаты по 5738 заявлениям. 

Выплаты получили 2,57% от общего числа заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

Жители Дагестана жалуются на массовые отказы в выплатах

Эвакуация людей в кузове грузовика из зоны подтопления в махачкалинском микрорайоне. 29 марта 2026 года. Кадр видео администрации Махачкалы https://t.me/makhachkalaofficial/20976
00:55 21.04.2026
Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях
Из-за подтоплений в махачкалинском микрорайоне Турали жители лишились значительной части имущества, в том числе вещей первой необходимости, но к некоторым из пострадавших даже не приходили комиссии по оценке ущерба.

Напомним, проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 улиц/территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
