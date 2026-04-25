Еще почти 5 тысяч человек подали заявления на матпомощь после наводнения в Дагестане
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Число заявлений на различные виды выплат после наводнения в Дагестане достигло 223 166, за сутки оно выросло на 4949. При этом помощь получили лишь 5738 человек.
Как писал "Кавказский узел", по данным на 24 апреля 5 293 человека получили выплаты после наводнения в Дагестане, при этом подано уже 218 217 заявлений на разные виды выплат, то есть матпомощь получили около 2,43% заявителей, подсчитал "Кавказский узел". В пунктах временного размещения остаются 557 человек.
"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.
В Дагестане после паводков в 14 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 554 человека, из которых 177 детей, сообщило МЧС России.
Подтопленных жилых домов и приусадебных участков в регионе нет. Продолжаются работы по восстановлению холодного водоснабжения в Карабудахкентском районе. Спасатели дезинфицируют территории, откачивают воду и убирают ил. Также проводится восстановление дорог, расчистка и вывоз мусора, говорится в сообщении.
Выплаты получили 2,57% от общего числа заявителей, подсчитал "Кавказский узел".
Жители Дагестана жалуются на массовые отказы в выплатах
Напомним, проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 улиц/территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.
Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".
