Еще почти 5 тысяч человек подали заявления на матпомощь после наводнения в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число заявлений на различные виды выплат после наводнения в Дагестане достигло 223 166, за сутки оно выросло на 4949. При этом помощь получили лишь 5738 человек.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 24 апреля 5 293 человека получили выплаты после наводнения в Дагестане, при этом подано уже 218 217 заявлений на разные виды выплат, то есть матпомощь получили около 2,43% заявителей, подсчитал "Кавказский узел". В пунктах временного размещения остаются 557 человек.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

В Дагестане после паводков в 14 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 554 человека, из которых 177 детей, сообщило МЧС России.

Подтопленных жилых домов и приусадебных участков в регионе нет. Продолжаются работы по восстановлению холодного водоснабжения в Карабудахкентском районе. Спасатели дезинфицируют территории, откачивают воду и убирают ил. Также проводится восстановление дорог, расчистка и вывоз мусора, говорится в сообщении.

Выплаты получили 2,57% от общего числа заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

Жители Дагестана жалуются на массовые отказы в выплатах

Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях Из-за подтоплений в махачкалинском микрорайоне Турали жители лишились значительной части имущества, в том числе вещей первой необходимости, но к некоторым из пострадавших даже не приходили комиссии по оценке ущерба.

Напомним, проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 улиц/территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".