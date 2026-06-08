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06:18, 8 июня 2026

Житель Махачкалы оштрафован за логотип Instagram* на двери магазина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На тысячу рублей оштрафовал суд владельца зоомагазина в Махачкале, который разместил на дверях логотип Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", в мае не менее шести человек в Дагестане были оштрафованы за демонстрацию логотипа Instagram* на вывесках и в публикациях. Пользователи Telegram сочли чрезмерным рвение силовиков.

Владелец зоомагазина в Махачкале оштрафован из-за размещения логотипа Instagram* на входной двери, сообщает 7 июня "Голос Дагестана".

По данным силовиков, во время "профилактических мероприятий" они увидели на входе в зоомагазин логотип Instagram* со ссылкой на страницу магазина в соцсети. Это сочли демонстрацией символики экстремистской организации

В суде 50-летний владелец магазина Руслан М. признал вину и попросил назначить ему минимальное наказание. В итоге суд оштрафовал его на тысячу рублей.

Напомним, что, по словам медиаюриста Светланы Кузевановой, ответственность за демонстрирование экстремистской символики наступает только в случае публичного демонстрирования. Что касается продуктов Meta*, то, по ее словам, с момента признания организации экстремистской случаев привлечения к ответственности граждан за демонстрацию ее символики было не так много. "Конечно, может случиться вдруг какая-то волна, но с учетом, что четыре года - это периодически возникающие дела, мы можем как-то оценивать, так что, в общем-то не сильно практика активная и вряд ли такой станет", - сказала Кузеванова.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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