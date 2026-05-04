×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:57, 4 мая 2026

Дорога к 14 селам в Дагестане перекрыта из-за обвала грунта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Рутульском районе из-за обвала грунта остались без транспортного сообщения 14 сел, объездной дороги туда нет.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 28 апреля в республике не осталось заблокированных населенных пунктов после того, как рабочие расчистили автодороги к четырем селам Чародинского района. 2 мая на автотрассу в Тляратинском районе обвалились камни, перекрыв транспортное сообщение с селом Жажада.

Из-за обвала грунта временно закрыта автомобильная дорога местного значения Кина - Гермец в Рутульском районе Дагестана, пишет 3 мая "Интерфакс".

Без транспортного сообщения остались села Микик, Гелмец, Курдул, Хиях, Цахур, Согют, Муслах, Мишлеш, Корш, Дженых, Отдал, Колял, Мухах и Кусур - всего 14 населенных пунктов, объездной дороги нет.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Оползень. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:30, 29 апреля 2026
Режим ЧС введен в Хунзахском районе из-за оползней
03:53, 28 апреля 2026
Изъято имущество бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева
Дома в селе Тебекмахи после оползней. Фото администрации Акушинского района https://t.me/akushamr/19196
02:54, 28 апреля 2026
Жители рассказали о состоянии домов и инфраструктуры сел Дагестана после оползней
02:48, 25 апреля 2026
Жители Махачкалы посетовали на отказы в выплате компенсаций
Разрушения в Дахадаевском районе. Апрель 2026 года. Фото из телеграм-канала администрации Дахадаевского района https://t.me/urkarakh_ru/27427
02:52, 21 апреля 2026
Жители сел в Дахадаевском районе рассказали о последствиях оползней
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
01 мая 2026, 16:25
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Техника концерна "Покровский" на поле. Кадр видео Концерн Покровский / YouTube
30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше