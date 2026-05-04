Дорога к 14 селам в Дагестане перекрыта из-за обвала грунта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Рутульском районе из-за обвала грунта остались без транспортного сообщения 14 сел, объездной дороги туда нет.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 28 апреля в республике не осталось заблокированных населенных пунктов после того, как рабочие расчистили автодороги к четырем селам Чародинского района. 2 мая на автотрассу в Тляратинском районе обвалились камни, перекрыв транспортное сообщение с селом Жажада.

Из-за обвала грунта временно закрыта автомобильная дорога местного значения Кина - Гермец в Рутульском районе Дагестана, пишет 3 мая "Интерфакс".

Без транспортного сообщения остались села Микик, Гелмец, Курдул, Хиях, Цахур, Согют, Муслах, Мишлеш, Корш, Дженых, Отдал, Колял, Мухах и Кусур - всего 14 населенных пунктов, объездной дороги нет.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".