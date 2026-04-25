Жители Махачкалы посетовали на отказы в выплате компенсаций

Проект "Монитор пациента и ЖКХ" насчитал 14 районов Махачкалы, жителям которых отказывают в выплате компенсаций после наводнения. Махачкалинцы подтвердили, что им приходят отказы в выплатах, так как территории, где они живут, не попали в списки пострадавших от ЧС.

Как писал «Кавказский узел», только 5 293 человека получили выплаты после наводнения в Дагестане, при этом подано уже 218 217 заявлений на разные виды выплат. В пунктах временного размещения остаются 557 человек.

Проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 14 улиц и территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. По данным проекта, эти территории не включены администрацией в список, хотя пострадали во время наводнения. В список входят, в частности, улица Салатная, Какашуринская, Каримова, Речная, Хивская, Юбилейная, кавалеров Ордена славы, Надежды, Губденская, Тулпара Мусаелаева, а также микрорайон М-5 и проезд 1-й Славы, угол Речной и Песчаной, улица 6-я Рассветная поселка Пальмира, Караман.

Руководитель проекта Зияудин Увайсов сообщил в телеграм-канале, что отсутствие выплат людям, несмотря на то, что был составлен акт о затоплении, связан с тем, что чиновники ориентируются не на площадь затопления по улицам, а на то, поступили к ним жалобы или нет. Увайсов полагает, что правильнее было бы очертить круг затопленных в результате наводнения улиц и всем их жителям предоставить положенные по закону выплаты.

Жители Махачкалы рассказали 24 апреля корреспонденту "Кавказского узла", с какими проблемами столкнулись, пытаясь получить компенсации за утерянное имущество.

У жителя дома на улице Салмана Галимова в Турали Магомеда повреждено имущество на десятки тысяч рублей, его пришлось выкинуть. Он подавал заявление на компенсацию ущерба через "Госуслуги", но пришел отказ, так как его улица не была в списках ЧС. Власти Махачкалы обещали включить улицу в список пострадавших от наводнения, если после этого компенсация не будет выплачена, он намерен обратиться в прокуратуру, сообщил мужчина.

Житель улицы Речная Абдурахман рассказал, что улица входит в список пострадавших от ЧС. У него затопили двор, машину, испортилась бытовая техника. Несколько дней отсутствовало электроснабжение и подача воды. По его словам, на вызов комиссия по оценке ущерба не явилась. «Вызванный участковый составил акт с приложением фото- и видеоматериалов. В итоге нам было отказано даже в выплате единовременной материальной помощи в размере 15 675 рублей, которая полагается каждому пострадавшему, хотя мы официально зарегистрированы по данному адресу», - рассказал он.

Находящаяся рядом с улицей Речной улица Мугерганская не попала в список пострадавших для выплат в результате ЧС, рассказала Мариам. Поэтому у них не приняли заявление для назначения компенсаций. Писать в прокуратуру пока она не намерена, ждет разъяснения ситуации.

Улица Авангардная также не вошла в данный список, там был большой потоп, затопило дворы и пострадало имущество, рассказал Казим. Он уточнил, что не является владельцем жилья, а снимал там квартиру. В заявлении на компенсацию ему сообщили, что нужно взять справку о проживании, на что участковый сказал, что не может выдать такой документ. В итоге семья не смогла подать нужные документы.

Жительница Редукторного поселка Махачкалы Загра рассказала, что в микрорайоне в результате наводнения более пяти дней не было света, воды, телефонной связи, дворы были затоплены. «А разве нам не положены компенсации? Звонила в мэрию, там сказали, у нас ЧС не было», - рассказала она.

Ранее житель улицы Булача в Редукторном микрорайоне Кистаман рассказала, что из-за перепадов напряжения после потопа у нее сгорел холодильник, и она, думая, что бюрократическая волокита займет много времени, взяла в рассрочку новый. «Хотела подать документы на компенсации, потом передумала. Читаю в соцсетях, что у кого дома затопило, не могут ничего получить», - рассказала она.

Житель микрорайона Караман рассказал корреспонденту «Кавказского узла» на правах анонимности, что заявления на компенсацию ущерба у людей принимаются, пока отказов не было.

Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях

Напомним, проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 улиц/территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

