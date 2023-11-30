Меликов назвал манипуляторами противников сноса многоэтажки в Махачкале

30 ноября 2023, 04:08

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Незаконно построенный дом на Тбилисской улице в Махачкале нужно сносить, несмотря на протесты его жителей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой, потребовав от подчиненных в Дагестане доклад о расследовании.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября в соцсетях распространилось видео подготовки к сносу многоквартирного дома в махачкалинском районе ДОСААФ ("Новый город"). Девятиэтажку, признанную самостроем, пытались защитить от сноса ее жители. Пользователи Telegram призвали помочь жителям дома, а юрист Арсен Магомедов попросил власти остановить снос и решить вопрос в правовом поле.

Жильцы дома в Махачкале, который должен быть снесен по решению суда, незаконно заселились в это здание, а их отчаянный протест против сноса инспирирован манипуляциями застройщика, считает глава Дагестана. Такое мнение Сергей Меликов высказал во время "прямой линии" с жителями Дагестана 29 ноября.

Во время телетрансляции ведущие задали Меликову вопрос о сносе многоэтажки на Тбилисской улице, которую признали самостроем, поинтересовавшись планами властей по разрешению аналогичных проблем с другими жилыми зданиями. Они упомянули, что кадры подготовки к сносу "взбудоражили соцсети".

Меликов, отвечая на вопрос, упомянул о "женщине весьма солидного возраста", которая "попыталась лечь под бульдозер". "Это, на самом деле, единичный случай (...) Я не считаю, что это порыв ее души, я считаю это порывом застройщика, который предложил ей это сделать, чтобы спровоцировать некоторую ситуацию, манипуляцию... привлечь к себе внимание подобным образом", - заявил глава республики в эфире РГТВК "Дагестан".

Он добавил, что жители дома вполне сознательно шли на риск, заселяясь в квартиры. "Зачем они туда заселились, если они ордер не получили? Ни в одном городе России человек, который не имеет на руках ордера, не будет заезжать в дом, прежде всего ради собственной безопасности (...) Я бы, например, не поехал туда селиться (...) Во-первых дом незаконно построен, во-вторых они туда незаконно заселились", - пояснил Сергей Меликов.

Глава региона отметил, что готов к возмущенным реакциям на свой "достаточно жесткий тезис". "Большинство людей говорят, что надо сносить, если незаконно построили (дом), одновременно привлекая к ответственности тех, кто дал разрешение на строительство и дал возможность людям туда заселиться. Я того же мнения, поэтому мы работаем активно с прокуратурой (...) будут приняты решения об ответственности людей, которые выдавали эти липовые свидетельства", - заключил Меликов.

О судьбе людей, которые в результате сноса дома могут остаться без единственного жилья, Меликов высказался вскользь, не уточняя конкретики. "Кроме того, мы с мэрией договорились что республиканские власти будут компенсировать ущерб пострадавших", - цитирует его слова телекомпания в своем Telegram-канале.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 29 ноября обратил внимание на проблему в Махачкале. "В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Махачкале жители одного из районов могут в любой момент лишиться жилья, так как их дома внезапно оказались самостроем и их планируют снести. Однако взамен людям ничего не предлагают, фактически оставляя их на улице", - говорится в сообщении официального Telegram-канала Следкома.

В ведомстве отметили, что одна из жительниц Дагестана купила квартиру около восьми лет назад, когда застройщик заверил ее, что стройка законна. Женщина успела сделать в квартире ремонт и поселиться в ней, когда узнала про судебное решение о сносе.

Согласно сообщению СКР, следователи в Дагестане уже завершили расследование дела против некоего чиновника, "в чьи полномочия входил контроль за застройкой". Неназванный чиновник, как утверждается, имеет непосредственное отношение к возведению этого проблемного дома. Бастрыкин потребовал от главы управления СКР по Дагестану "доклад о результатах расследования, а также по озвученным в эфире телеканала доводам".

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