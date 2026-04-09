14:08, 9 апреля 2026

Верховный суд признал "Мeмориал"* экстремистской организацией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд признал движение "Мeмориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Адвоката не пустили на заседание.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2025 года апелляционная инстанция в Москве не удовлетворила жалобу на решение суда, отказавшегося исключить из реестра иноагентов Цeнтр защиты прав человека "Мeмориал"**.

После ликвидации Правозашитного центра "Мeмориал"* в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мeмориал"*. 1 марта 2024  года Минюст включил эту организацию в реестр иностранных агентов.

Сегодня Верховный суд России признал движение "Мeмориал"*  экстремистской организацией и запретил его деятельность, сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Запрещено не только само движение, но и его структурные подразделения, например региональные филиалы «Мeмориала»*, передает "Осторожно, новости".

Заседание прошло в закрытом режиме.

Защищать организацию должен был адвокат Леонид Соловьёв, но его не допустили к участию в процессе и удалили из зала суда, пишет "Слово защите".

Отметим, что Нобелевский комитет осудил инициативу российских властей признать экстремистской организацией «Мeмориал»*. «Ни один представитель «Мeмориала»*  не был официально уведомлен, и ни общественность, ни юристы... не будут иметь доступа к тексту какого-либо решения. Комитет рассматривает это как преднамеренное сокрытие информации с целью защиты незаконных действий от международного контроля»,— говорится в заявлении на сайте Нобелевского комитета. В организации призвали отозвать иск и прекратить любые преследования участников движения.

Материалы о судах над "Мeмориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мeмориалов"*". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность движения "Мeмориал" признана экстремистской и запрещена в России.

** внесено в реестр иноагентов

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
