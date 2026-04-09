Верховный суд признал "Мeмориал"* экстремистской организацией

Верховный суд признал движение "Мeмориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Адвоката не пустили на заседание.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2025 года апелляционная инстанция в Москве не удовлетворила жалобу на решение суда, отказавшегося исключить из реестра иноагентов Цeнтр защиты прав человека "Мeмориал"**.

После ликвидации Правозашитного центра "Мeмориал"* в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мeмориал"*. 1 марта 2024 года Минюст включил эту организацию в реестр иностранных агентов.

Сегодня Верховный суд России признал движение "Мeмориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность, сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Запрещено не только само движение, но и его структурные подразделения, например региональные филиалы «Мeмориала»*, передает "Осторожно, новости".

Заседание прошло в закрытом режиме.

Защищать организацию должен был адвокат Леонид Соловьёв, но его не допустили к участию в процессе и удалили из зала суда, пишет "Слово защите".

Отметим, что Нобелевский комитет осудил инициативу российских властей признать экстремистской организацией «Мeмориал»*. «Ни один представитель «Мeмориала»* не был официально уведомлен, и ни общественность, ни юристы... не будут иметь доступа к тексту какого-либо решения. Комитет рассматривает это как преднамеренное сокрытие информации с целью защиты незаконных действий от международного контроля» 1 ,— говорится в заявлении на сайте Нобелевского комитета. В организации призвали отозвать иск и прекратить любые преследования участников движения.

* деятельность движения "Мeмориал" признана экстремистской и запрещена в России.

** внесено в реестр иноагентов

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.