Центр защиты прав человека "Мемориал"* признан иноагентом через три дня после приговора Орлову*

01 марта 2024, 22:17

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Минюст включил Центр защиты прав человека "Мемориал"* в реестр иностранных агентов. Решение принято спустя три дня после приговора сопредседателю центра Олегу Орлову* по обвинению в дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", после ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

В октябре 2022 года "Мемориал"** стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"** кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов**" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"**, указали тогда правозащитники.

Центр защиты прав человека "Мемориал"* включен в реестр иностранных агентов, сообщил сегодня Минюст России.

Ведомство пояснило, что незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»* "распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" России и российской армии, "принимало участие в создании и распространении <...> сообщений и материалов иностранных агентов". "Выступало против специальной военной операции на Украине, осуществляло поддержку организаций, признанных экстремистскими по решению суда. Сопредседателем и членом совета общественного объединения являются лица, включенные в реестр иностранных агентов", - указано в сообщении на сайте ведомства.

За несколько дней до этого, 27 февраля, сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* был признан виновным в дискредитации а мрии и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Правозащитник был взят под стражу в зале суда.

Приговор сопредседателю Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олегу Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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* включены в реестр иностранных агентов.

** Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидированы по решению судов.

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