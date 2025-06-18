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16:43, 18 июня 2025

Оставлен в силе отказ исключить "Мемориал"* из реестра иноагентов

Сергей Давидис. Фото: https://memorialcenter.org/ru/news/sergej-davidis-obyavlen-prichastnym-k-terrorizmu-zayavlenie-soveta

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция в Москве не удовлетворила жалобу на решение суда, отказавшегося исключить из реестра иноагентов Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года Замоскворецкий райсуд Москвы рассмотрел заявление председателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Сергея Давидиса*, который оспорил решение о включении организации в реестр иностранных агентов. Суд отказался снять статус иноагента с "Мемориала".

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал"*. 1 марта 2024  года Минюст включил эту организацию в реестр иностранных агентов.

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для Как ликвидируют «Мемориал»*

Мосгорсуд 17 июня оставил в силе решение Замоскворецкого райсуда, отказавшегося исключить ЦЗПЧ «Мемориал» из реестра иностранных агентов, сообщает сегодня "Мемориал"* в своем телеграм-канале.

Правозащитники требовали признать решение незаконным, отменить его и исключить организацию из "этого дискриминирующего перечня", отмечается в публикации.

"В апелляционной жалобе юристы напомнили: закон об «иноагентах» не соответствует принципу правовой определенности. Он не устанавливает критерия обязательного получения иностранного финансирования для признания «иностранным агентом», а заменяет его широкими и расплывчатыми формулировками. Так, «иностранным источником» могут назвать абсолютно любого человека с иностранным гражданством, даже если это ваш супруг, сосед по лестничной клетке, ученик, берущий у вас уроки русского языка или гражданин Узбекистана, который подвез вас на такси", - заявил "Мемориал".

Судье понадобилось меньше минуты, чтобы принять решение

Представитель Минюста заявила в суде, что решение суда первой инстанции обосновано и законно. "Судье понадобилось меньше минуты, чтобы принять решение", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2022 года "Мемориал"** стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"** кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов**" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"**, указали тогда правозащитники.

Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**". 

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* включены в реестр иностранных агентов.

** Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" были внесены Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидированы по решению судов.

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Автор: "Кавказский узел"

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