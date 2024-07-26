Суд отказался снять статус иноагента с Центра защиты прав человека "Мемориал"*

26 июля 2024, 14:54

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Центр защиты прав человека "Мемориал"* оспорил решение о включении в реестр иноагентов, но Замоскворецкий суд Москвы отказался отменить его.

Как писал "Кавказский узел", после ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал"*. Минюст включил Центр защиты прав человека "Мемориал"* в реестр иностранных агентов. Решение принято спустя три дня после приговора сопредседателю центра Олегу Орлову* по обвинению в дискредитации армии.

В октябре 2022 года "Мемориал"** стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"** кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов**" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"**, указали тогда правозащитники.

Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрел заявление председателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Сергея Давидиса. В заявлении он указал, что признание ЦЗПЧ* "иноагентом" — незаконно, возлагает на организацию дополнительные обязанности, а также нарушает её конституционные права и является политически мотивированным. Минюст в своих возражениях указал, что организация оказывает юридическую помощь "подвергшимся политическим преследованиям" и распространяет материалы иноагентов. Заявления о нарушениях прав человека в России Минюст рассматривает как "политическую деятельность", - говорится в сообщении на сайте ЦЗПЧ "Мемориал"*.

Выступая в суде, юрист центра Александра Баева отметила, что Минюст сам перечислил в возражениях такие направления деятельности центра как помощь беженцам, мигрантам, мобилизованным и другим людям, оказавшимся в очень сложных жизненных ситуациях. Она отметила, что Минюст признает значение правозащитной деятельности Центра "Мемориал"* и тем не менее считает ее деятельностью "иностранного агента". "Эти люди сталкиваются с тяжелейшим нарушением прав человека, например, с похищениями или пытками, и не могут получить квалифицированную юридическую помощь только потому, что дискриминационный закон [об "иноагентах"] до сих пор действует на территории Российской Федерации и применяется к любому, кто выказывает хоть какое-то неодобрение действиям российских властей <...> Любой пост в интернете, любая публикация, любой твит на 140 знаков уже может быть причиной включения в реестр. Или любой контакт с иностранцем может быть причиной включения в реестр. Это настолько широкая рамка, что в нее попадает фактически любая организация, любой человек. Даже любой человек, находящийся в этом зале", - подчеркнула она.

Представитель Минюста возразил, что решение ЕСПЧ с рекомендацией исключить закон об "иноагентах", который не соответствует Конвенции о правах человека и Конституции Российской Федерации, было вынесено уже после того, как Российская Федерация вышла из-под юрисдикции Европейского суда.

11 июня 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что события, на которые жалуются заявители, произошли до 16 марта 2022 года.

В итоге судья отказалась снять статус иноагента с Центра защиты прав человека Мемориал"*.

Александра Баева назвала решение ожидаемым. "Самое интересное в возражениях министерства юстиции, на мой взгляд, — это отсылки к другим иностранным агентам. То есть буквально все, кто так или иначе общается или работает с иностранными агентами, могут получить такой же статус. Другой аргументации у министерства юстиции нет, но они для своих возражений собрали очень хороший перечень публикаций ЦЗПЧ*, который только доказывает, насколько важна деятельности нашей организации", — приводятся в публикации слова Баевой.

27 февраля сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* был признан виновным в дискредитации армии и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Правозащитник был взят под стражу в зале суда. Он оспорил приговор, однако Мосгорсуд оставил его в силе. Также суд отказался снять с него статус иноагента.

Приговор сопредседателю Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олегу Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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* включены в реестр иностранных агентов.

** Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидированы по решению судов.

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